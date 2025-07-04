الإنذارات تهدد ريال مدريد قبل مواجهة دورتموند

بينما يستعد لمواجهة في ربع نهائي ، يواجه المدرب ألونسو تحديًا حساسًا: فينيسيوس وجود بيلينغهام على بُعد إنذار واحد من الغياب عن نصف النهائي.

Advertisement

بيلينغهام حصل على بطاقة صفراء ضد ، بينما نجا فينيسيوس من الإيقاف في اللحظة الأخيرة. بيلينغهام حصل على بطاقة صفراء ضد ، بينما نجا فينيسيوس من الإيقاف في اللحظة الأخيرة.

ونظرًا لأن بطاقات الدور الأول لا تُلغى إلا بعد نصف النهائي، فإن أي إنذار جديد سيعني غياب أحدهما عن المحطة المقبلة.



شدد على أهمية البطولة، مطالبًا اللاعبين بأقصى درجات الانضباط والتركيز.

وبغياب أي من النجمين، قد يفقد الفريق توازنه الهجومي في اللحظات الحاسمة.