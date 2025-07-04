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رياضة

الإنذارات تهدد ريال مدريد قبل مواجهة دورتموند

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:06
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بينما يستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يواجه المدرب تشابي ألونسو تحديًا حساسًا: فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام على بُعد إنذار واحد من الغياب عن نصف النهائي.
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بيلينغهام حصل على بطاقة صفراء ضد يوفنتوس، بينما نجا فينيسيوس من الإيقاف في اللحظة الأخيرة.
 
ونظرًا لأن بطاقات الدور الأول لا تُلغى إلا بعد نصف النهائي، فإن أي إنذار جديد سيعني غياب أحدهما عن المحطة المقبلة.

رئيس النادي فلورنتينو بيريز شدد على أهمية البطولة، مطالبًا اللاعبين بأقصى درجات الانضباط والتركيز.
 
وبغياب أي من النجمين، قد يفقد الفريق توازنه الهجومي في اللحظات الحاسمة.
 
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