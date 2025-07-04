فنانة مصريّة تُثير الجدل... هذا ما قالته عن وشم ميسي! (صورة)

أثارت الفنانة ضجة واسعة بين رواد بعدما شاركت صورة مثيرة للجدل، يظهر فيها مستعرضاً وشماً كبيراً على ظهره، يتوسطه وجه امرأة بشعر أسود، تشبهها في الملامح بشكل كبير.

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واختارت عايدة التعليق على الصورة بأسلوب ساخر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، فكتبت: "وجدت وقد رسمني على ظهره!"، وهي العبارة التي فتحت الباب أمام موجة من التفاعلات والتعليقات بين محبيها ومحبي اللاعب العالمي.