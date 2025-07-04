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رياضة
فنانة مصريّة تُثير الجدل... هذا ما قالته عن وشم ميسي! (صورة)
Lebanon 24
04-07-2025
|
05:48
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أثارت الفنانة
المصرية
عايدة رياض
ضجة واسعة بين رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
بعدما شاركت صورة مثيرة للجدل، يظهر فيها
الأرجنتيني ليونيل ميسي
مستعرضاً وشماً كبيراً على ظهره، يتوسطه وجه امرأة بشعر أسود، تشبهها في الملامح بشكل كبير.
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واختارت عايدة
رياض
التعليق على الصورة بأسلوب ساخر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، فكتبت: "وجدت
ميسي
وقد رسمني على ظهره!"، وهي العبارة التي فتحت الباب أمام موجة من التفاعلات والتعليقات بين محبيها ومحبي اللاعب العالمي.
وتبيّن أنّ الوشم ليس له أي علاقة بالفنانة المصرية، بل هو تكريم شخصي من ميسي لوالدته سيليا كوتشيتيني، التي لطالما تحدث عنها في مقابلاته كأقرب الناس إليه والداعم الأكبر له في مسيرته. (الامارات 24)
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