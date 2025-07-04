سامويلي ريتشي ينتقل إلى ميلان

أعلن عن تعاقده مع لاعب الوسط سامويلي ريتشي من حتى حزيران 2029 مع خيار للتمديد لعام إضافي.

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وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيمة انتقال اللاعب بلغت حوالي 23 مليون . (الامارات 24)