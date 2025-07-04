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رياضة
سامويلي ريتشي ينتقل إلى ميلان
Lebanon 24
04-07-2025
|
06:56
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أعلن
نادي ميلان
عن تعاقده مع لاعب الوسط
الإيطالي
سامويلي ريتشي من
تورينو
حتى حزيران 2029 مع خيار للتمديد لعام إضافي.
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وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيمة انتقال اللاعب بلغت حوالي 23 مليون
يورو
. (الامارات 24)
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