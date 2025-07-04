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رياضة

سامويلي ريتشي ينتقل إلى ميلان

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:56
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أعلن نادي ميلان عن تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي سامويلي ريتشي من تورينو حتى حزيران 2029 مع خيار للتمديد لعام إضافي.
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وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيمة انتقال اللاعب بلغت حوالي 23 مليون يورو. (الامارات 24)
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