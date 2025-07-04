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رياضة

كلمات مؤثرة... هكذا ودّع محمد صلاح زميله جوتا

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:51
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عبر محمد صلاح عن حزنه بفقدان زميله في نادي ليفربول الإنكليزي البرتغالي ديوغو جوتا بأن العودة إلى المدينة أصبحت تخيفه بسبب الفاجعة بعدما فقد الأخير حياته مع شقيقه بسبب حادث سير.
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وكتب صلاح عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا حقا عاجز عن الكلام، حتى يوم أمس، لم أكن أعتقد أبدًا أن هناك شيئًا يخيفني من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف، زملاء الفريق يأتون ويذهبون ولكن ليس هكذا".

وأضاف: "سيكون من الصعب للغاية تقبل أن ديوغو لن يكون موجودًا عندما نعود، قلبي ومشاعري مع زوجته وأطفاله وبالطبع مع والديه اللذين فقدا ابنيهما فجأة، يحتاج المقربون من ديوغو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه، لن ننساهم أبداً". (العربية)
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