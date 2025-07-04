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رياضة
"بلباو" يُمدّد عقد ويليامز
Lebanon 24
04-07-2025
|
09:47
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سيبقى الجناح الإسباني الدولي
نيكو ويليامز
الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى
برشلونة الإسباني
في صفوف فريقه
أتلتيك بلباو
، بعد تجديد النادي الباسكي عقده حتى 30 حزيران 2035.
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وقال بيان لبلباو على موقعه الرسمي: "توصل نادي
أتلتيك
بلباو
ونيكو
ويليامز
إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب لمدة ثماني سنوات بعد أن كان عقده ينتهي عام 2027".
وأضاف البيان: "سترتفع قيمة البند الجزائي في عقده بنسبة 50 في المئة مقارنة بالقيمة السابقة". (العربية)
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