"بلباو" يُمدّد عقد ويليامز

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سيبقى الجناح الإسباني الدولي الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى في صفوف فريقه ، بعد تجديد النادي الباسكي عقده حتى 30 حزيران 2035.وقال بيان لبلباو على موقعه الرسمي: "توصل نادي ونيكو إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب لمدة ثماني سنوات بعد أن كان عقده ينتهي عام 2027".وأضاف البيان: "سترتفع قيمة البند الجزائي في عقده بنسبة 50 في المئة مقارنة بالقيمة السابقة". (العربية)