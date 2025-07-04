بعد ديوغو جوتا.. مصرع لاعب عربي شاب تحت عجلات قطار سريع!

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خيم الحزن على الوسط الرياضي الجمعة، إثر مصرع اللاعب الشاب يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش للناشئين، في حادث مأسوي أثناء عبوره مزلقان قطار في بلدته طوخ بمحافظة .ووفق المعطيات، وقع الحادث عندما حاول الشيمي، البالغ من العمر 15 عامًا، عبور المزلقان برفقة صديقه يوسف ، في توقيت خاطئ، حيث تصادف مرورهما مع مرور قطار سريع، ما أدى إلى اصطدام بهما ووفاتهما على الفور في مشهد صادم تم توثيقه بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل.وسارعت الجهات المختصة إلى نقل جثماني الشابين إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.وأعرب أهالي بلدة طوخ عن حزنهم العميق لفقدان الشابين، في حين نعَت أسرة نادي طلائع الجيش اللاعب الشاب الذي كان يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين، وكان محل متابعة من الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين.