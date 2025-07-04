Advertisement

رياضة

بعد ديوغو جوتا.. مصرع لاعب عربي شاب تحت عجلات قطار سريع!

Lebanon 24
04-07-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1386770-638872460963134895.jpg
Doc-P-1386770-638872460963134895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خيم الحزن على الوسط الرياضي المصري اليوم الجمعة، إثر مصرع اللاعب الشاب يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش للناشئين، في حادث مأسوي أثناء عبوره مزلقان قطار في بلدته طوخ بمحافظة القليوبية.
Advertisement

ووفق المعطيات، وقع الحادث عندما حاول الشيمي، البالغ من العمر 15 عامًا، عبور المزلقان برفقة صديقه يوسف أبو النصر، في توقيت خاطئ، حيث تصادف مرورهما مع مرور قطار سريع، ما أدى إلى اصطدام القطار بهما ووفاتهما على الفور في مشهد صادم تم توثيقه بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل.

وسارعت الجهات المختصة إلى نقل جثماني الشابين إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وأعرب أهالي بلدة طوخ عن حزنهم العميق لفقدان الشابين، في حين نعَت أسرة نادي طلائع الجيش اللاعب الشاب الذي كان يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين، وكان محل متابعة من الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين.
 
وبالأمس، رحل عن عالمنا أيضاً بحادث مأسوي، لاعب ليفربول ديوغو جوتا وشقيقه سيلفا بعدما انفجر إطار سيارتهما من طراز لامبورغيني على الطريق السريع A-52 قرب بلدة سيرناديا الإسبانية.
 
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة ديوغو جوتا... ماذا فعل محمد صلاح؟
lebanon 24
04/07/2025 19:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بهذه الكلمات... ودّع ميسي ديوغو جوتا (صورة)
lebanon 24
04/07/2025 19:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث أليم يهزّ مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود! (صور)
lebanon 24
04/07/2025 19:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب حادث نجم ليفربول ديوغو جوتا كُشف... هكذا توفي اللاعب وشقيقه (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 19:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:32 | 2025-07-04
09:47 | 2025-07-04
08:51 | 2025-07-04
06:56 | 2025-07-04
05:48 | 2025-07-04
04:06 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24