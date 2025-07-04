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رياضة

في 55 ثانية فقط... شيلتون هزم هيجيكاتا

Lebanon 24
04-07-2025 | 10:32
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احتاج المصنف العاشر بن شيلتون إلى 55 ثانية فقط لإنهاء مشواره أمام الأسترالي رينكي هيجيكاتا والوصول إلى الدور الثالث في ويمبلدون، بعد فوزه 6-2 و7-5 و6-4.
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وأصيب الأميركي بالإحباط في الليلة السابقة عندما تم تعليق المباراة على الملعب الثاني بسبب الظلام مع اقتراب شيلتون من الإرسال من أجل الفوز بالمباراة.

ولكن هذا لم يرق للاعب البالغ من العمر 22 عاما والذي سمع وهو يصرخ "شوط واحد آخر فقط" للحكم.

وبعد ليلة من النوم، لم يرتكب شيلتون أي خطأ عندما استؤنفت المباراة، حيث أرسل ثلاثة إرسالات ساحقة وإرسالًا ثانيًا دون عودة ليحلّ محله في دور الـ32، حيث هتف الجمهور "شوط آخر". (العربية)
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