في 55 ثانية فقط... شيلتون هزم هيجيكاتا

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احتاج المصنف العاشر بن إلى 55 ثانية فقط لإنهاء مشواره أمام والوصول إلى الدور الثالث في ، بعد فوزه 6-2 و7-5 و6-4.وأصيب الأميركي بالإحباط في الليلة السابقة عندما تم تعليق المباراة على بسبب الظلام مع اقتراب شيلتون من الإرسال من أجل الفوز بالمباراة.ولكن هذا لم يرق للاعب البالغ من العمر 22 عاما والذي سمع وهو يصرخ "شوط فقط" للحكم.وبعد ليلة من النوم، لم يرتكب شيلتون أي خطأ عندما استؤنفت المباراة، حيث أرسل ثلاثة إرسالات ساحقة وإرسالًا ثانيًا دون عودة ليحلّ محله في دور الـ32، حيث هتف الجمهور "شوط آخر". (العربية)