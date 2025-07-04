تطورات في ملف توماس بارتي.. ومثوله أمام المحكمة الشهر المقبل

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أعلنت الشرطة ، أن ، لاعب فريق الإنجليزي السابق متهم بالاغتصاب.وأضاف بيان الشرطة أنه تم توجيه 5 تهم اغتصاب للاعب الدولي توماس بارتي وتهمة اعتداء جنسي واحدة، تتعلق بثلاث نساء، وهي جرائم أُبلغ عن وقوعها بين عامي 2021 و2022.ومن المقرر أن يمثل أمام الجزئية في في 5 أب المقبل.ووُقع بارتي مع أرسنال قادمًا من أتليتيكو مقابل 50 مليون (59 مليون دولار) في تشرين الأول 2020، وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول لأرسنال.وأُلقي القبض عليه لأول مرة في حزيران 2022، على الرغم من عدم اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع أرسنال أثناء التحقيقات. (سكاي نيوز)