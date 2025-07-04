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رياضة

تطورات في ملف توماس بارتي.. ومثوله أمام المحكمة الشهر المقبل

Lebanon 24
04-07-2025 | 13:00
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أعلنت الشرطة البريطانية، أن توماس بارتي، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم السابق متهم بالاغتصاب.
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وأضاف بيان الشرطة أنه تم توجيه 5 تهم اغتصاب للاعب الغاني الدولي توماس بارتي وتهمة اعتداء جنسي واحدة، تتعلق بثلاث نساء، وهي جرائم أُبلغ عن وقوعها بين عامي 2021 و2022.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن في 5 أب المقبل.

ووُقع بارتي مع أرسنال قادمًا من أتليتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو (59 مليون دولار) في تشرين الأول 2020، وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول لأرسنال.

وأُلقي القبض عليه لأول مرة في حزيران 2022، على الرغم من عدم الكشف عن اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع أرسنال أثناء التحقيقات. (سكاي نيوز)
 
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