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رياضة

أزمة في مانشستر يونايتد.. 5 لاعبين يطالبون بالرحيل

Lebanon 24
04-07-2025 | 15:30
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أبلغ 5 لاعبين، بما في ذلك مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد والجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، مانشستر يونايتد بأنهم يرغبون في استكشاف مستقبل بعيد عن النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما قال مصدر في النادي لرويترز يوم الجمعة.
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وأضاف المصدر أن لاعب الوسط البرازيلي أنتوني، والمدافع الهولندي تيريل مالاسيا، والإنجليزي الدولي جادون سانشو يسعون أيضًا لمغادرة النادي.

راشفورد، الذي شارك في أكثر من 400 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، فقد حظوته لدى المدرب روبن أموريم، ولعب على سبيل الإعارة مع أستون فيلا بينما كان مانشستر يونايتد يعاني من أسوأ موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس عشر في الترتيب.

أموريم قد تساءل عن معدل عمل راشفورد، قائلاً إنه يفضل وضع مدرب حراس المرمى على مقاعد البدلاء بدلاً من لاعب لا يبذل جهده الكامل.

قال راشفورد إنه يشعر بأنه أكثر لياقة وأفضل منذ انضمامه إلى فيلا، حيث سجل هدفين في 10 مباريات بالدوري.

فشل يونايتد أيضًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا حيث خسر نهائي الدوري الأوروبي 1-0 أمام توتنهام هوتسبير.

غارناشو، الذي كان بديلاً متأخراً في النهائي، عبّر عن استيائه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الخسارة. حتى النهائي لعبت في كل جولة وساعدت الفريق، واليوم ألعب 20 دقيقة، لا أدري"، كتب. "المباراة النهائية ستؤثر (على قراري) ولكن الموسم بأكمله، ووضع النادي."

سانشو كان معارًا إلى تشيلسي حيث شارك في 31 مباراة في الدوري الموسم الماضي. أنتوني، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد من أياكس أمستردام في عام 2022 مقابل رسوم انتقال أولية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، سجل خمسة أهداف في 17 مباراة في الدوري الإسباني على سبيل الإعارة مع ريال بيتيس.

مالاسيا انضم إلى نادي بي إس في إيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة في شباط. (العربية)
 
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