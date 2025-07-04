الروسية بافلوتشينكوفا تقلب الطاولة على اليابانية أوساكا في ويمبلدون

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صعدت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا إلى الدور الرابع لبطولة ثالثة الكبرى للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها 53.5 جنيه إسترليني.ونجحت اللاعبة الروسية في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على منافستها نعومي أوساكا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستمرت لمدة ساعتين وثلاث دقائق.وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (34 عاما) على موعد في الدور الرابع للبطولة مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع اللاعبتين ديان والبريطانية سوناي كارتال في وقت لاحق أيضا. (روسيا اليوم)