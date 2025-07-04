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رياضة
الروسية بافلوتشينكوفا تقلب الطاولة على اليابانية أوساكا في ويمبلدون
Lebanon 24
04-07-2025
|
23:00
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صعدت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا إلى الدور الرابع لبطولة
ويمبلدون
ثالثة
البطولات الأربع
الكبرى للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها 53.5 جنيه إسترليني.
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ونجحت اللاعبة الروسية في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على منافستها
اليابانية
نعومي أوساكا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستمرت لمدة ساعتين وثلاث دقائق.
وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (34 عاما) على موعد في الدور الرابع للبطولة مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع اللاعبتين
الفرنسية
ديان
باري
والبريطانية سوناي كارتال في وقت لاحق
من اليوم
أيضا. (روسيا اليوم)
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