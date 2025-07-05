Advertisement

رياضة

ماكسيمان يتهم لاعبًا شهيرًا بمحاولة دفعه لاستخدام المنشطات

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1387155-638873248160605107.png
Doc-P-1387155-638873248160605107.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اتهم الفرنسي آلان سان ماكسيمان، لاعب الأهلي السعودي المعار إلى فنربخشة، الفريق التركي بمحاولة دفعه لاستخدام المنشطات خلال الموسم الماضي.

Advertisement

ومن جانبه، نفى نادي فنربخشة هذه الاتهامات وأكد عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مقابلة مع المؤثر الفرنسي زاك ناني، نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال سان ماكسيمان:السبب في عدم تتويج فنربخشة بالدوري، إن النادي كان محاطًا بأمور لا علاقة لها بكرة القدم، في لحظة ما، حاولوا إعطائي منشطات. الناس لا تعرف هذه الأمور، ولا يمكنك الحديث عنها علنًا لأنهم يهددونك ويقولون: سنفعل بك كذا وكذا.

 
وأكد اللاعب الفرنسي أنه واجه ضغوطًا داخلية خلال تجربته في تركيا، مشيرًا إلى أن تلك الظروف كانت سببًا في تعقيد مهمة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مضيفًا: مورينيو لم يكن مرتاحًا، وكانت هناك أمور خلف الكواليس تصعّب عليه الأمور.

وخاض سان ماكسيمان 31 مباراة مع فنربخشة في جميع البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.

من جانبه أصدر فنربخشة بيانًا رسميًا يوم الجمعة للرد على تصريحات اللاعب، واصفًا اتهاماته المتعلقة بالمنشطات بأنها "محاولة لتشويه سمعة النادي".

وقال النادي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية: تابعنا بدهشة التصريحات التي أدلى بها آلان سان ماكسيمان، الذي ارتدى قميص الفريق خلال موسم 2024-2025، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف فنربخشة: ما قاله اللاعب بشأن المرحلة العلاجية التي خضع لها عقب تعرضه لمشكلة صحية، يتضمن تحريفًا للحقائق، ويشكّل محاولة متعمّدة للإضرار بسمعة نادينا.
مواضيع ذات صلة
"حبسني واعتدى عليّ جسديًا"... ممثلة إباحية تتهم لاعبًا شهيرًا باغتصابها!
lebanon 24
05/07/2025 18:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماريسكا: لم أتحدث مع مودريك حول واقعة المنشطات
lebanon 24
05/07/2025 18:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الشباب والرياضة تدق ناقوس الخطر: المنشطات تهدّد صحة شباب لبنان
lebanon 24
05/07/2025 18:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير أميركي يتهم زيلينسكي بمحاولة إجهاض مفاوضات السلام!
lebanon 24
05/07/2025 18:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:36 | 2025-07-05
08:11 | 2025-07-05
04:00 | 2025-07-05
03:00 | 2025-07-05
01:00 | 2025-07-05
23:00 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24