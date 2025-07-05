ماكسيمان يتهم لاعبًا شهيرًا بمحاولة دفعه لاستخدام المنشطات

اتهم الفرنسي سان ماكسيمان، لاعب الأهلي السعودي المعار إلى فنربخشة، الفريق بمحاولة دفعه لاستخدام المنشطات خلال الموسم الماضي.

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ومن جانبه، نفى نادي فنربخشة هذه الاتهامات وأكد عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مقابلة مع المؤثر الفرنسي زاك ناني، نقلتها صحيفة "ماركا" ، قال سان ماكسيمان:السبب في عدم تتويج فنربخشة بالدوري، إن النادي كان محاطًا بأمور لا علاقة لها بكرة القدم، في لحظة ما، حاولوا إعطائي منشطات. الناس لا تعرف هذه الأمور، ولا يمكنك الحديث عنها علنًا لأنهم يهددونك ويقولون: سنفعل بك كذا وكذا.

وأكد اللاعب الفرنسي أنه واجه ضغوطًا داخلية خلال تجربته في ، مشيرًا إلى أن تلك الظروف كانت سببًا في تعقيد مهمة المدرب ، مضيفًا: لم يكن مرتاحًا، وكانت هناك أمور خلف الكواليس تصعّب عليه الأمور.وخاض سان ماكسيمان 31 مباراة مع فنربخشة في جميع البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.من جانبه أصدر فنربخشة بيانًا رسميًا يوم الجمعة للرد على تصريحات اللاعب، واصفًا اتهاماته المتعلقة بالمنشطات بأنها "محاولة لتشويه سمعة النادي".في بيان نشره عبر حساباته الرسمية: تابعنا بدهشة التصريحات التي أدلى بها آلان سان ماكسيمان، الذي ارتدى قميص الفريق خلال موسم 2024-2025، عبر أحد .وأضاف فنربخشة: ما قاله اللاعب بشأن المرحلة العلاجية التي خضع لها عقب تعرضه لمشكلة صحية، يتضمن تحريفًا للحقائق، ويشكّل محاولة متعمّدة للإضرار بسمعة نادينا.