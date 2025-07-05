مفاجأة... الهلال السعودي يرد رسميًا على شائعات التعاقد مع ميسي

🚨🚨🚨🚨🚨— هل يُركز الهلال على ميسي؟
🗣️ ستيف كالزادا (الرئيس التنفيذي للهلال):
لا يمكنني الجزم بصحته أو التعليق عليه هذا أمر غير مهم الآن. ما يهم هو التركيز على المباراة ودعم الفريق، وعدم الحديث عن لاعبين ليسوا معنا@M10GOAT pic.twitter.com/FMZt8K29fd
— سهم (@1SMi_) July 4, 2025
🚨🚨🚨🚨🚨— هل يُركز الهلال على ميسي؟
🗣️ ستيف كالزادا (الرئيس التنفيذي للهلال):
لا يمكنني الجزم بصحته أو التعليق عليه هذا أمر غير مهم الآن. ما يهم هو التركيز على المباراة ودعم الفريق، وعدم الحديث عن لاعبين ليسوا معنا@M10GOAT pic.twitter.com/FMZt8K29fd