مفاجأة... الهلال السعودي يرد رسميًا على شائعات التعاقد مع ميسي

🚨🚨🚨🚨🚨— هل يُركز الهلال على ميسي؟



🗣️ ستيف كالزادا (الرئيس التنفيذي للهلال):



لا يمكنني الجزم بصحته أو التعليق عليه هذا أمر غير مهم الآن. ما يهم هو التركيز على المباراة ودعم الفريق، وعدم الحديث عن لاعبين ليسوا معنا@M10GOAT pic.twitter.com/FMZt8K29fd — سهم (@1SMi_) July 4, 2025 Advertisement

رد نادي السعودي على الأنباء المتداولة حول مفاوضات التعاقد مع النجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن الدوري السعودي قد يكون وجهة التالية حال عدم تجديد عقده مع إنتر ميامي بعدما ينتهي في كانون الاول المقبل.وجاء رد النادي بعد أيام من تزايد التكهنات الإعلامية التي ربطت بين "الزعيم" وبين صانع ألعاب السابق.وفي تصريحات لشبكة (mixvale) شدد ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للنادي على عدم وجود أي تعليق رسمي بشأن تلك الشائعات التي ربطت الهلال بالنجم الأرجنتيني ميسي. وأوضح أن الأولوية الحالية تتمثل في التركيز على الاستعدادات للموسم المقبل مع تجنب الخوض في أي تفاصيل تتعلق بلاعبين "ليسوا ضمن صفوف الفريق".وودع نادي الهلال منافسات للأندية 2025 بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف واحد أمام فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامبينغ وورلد" ضمن منافسات ربع النهائي.