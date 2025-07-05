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رياضة

مفاجأة... الهلال السعودي يرد رسميًا على شائعات التعاقد مع ميسي

Lebanon 24
05-07-2025 | 08:11
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رد نادي الهلال السعودي على الأنباء المتداولة حول مفاوضات التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن الدوري السعودي قد يكون وجهة ميسي التالية حال عدم تجديد عقده مع إنتر ميامي بعدما ينتهي في كانون الاول المقبل.


وجاء رد النادي بعد أيام من تزايد التكهنات الإعلامية التي ربطت بين "الزعيم" وبين صانع ألعاب باريس سان جيرمان السابق.


وفي تصريحات لشبكة (mixvale) شدد ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للنادي على عدم وجود أي تعليق رسمي بشأن تلك الشائعات التي ربطت الهلال بالنجم الأرجنتيني ميسي.  وأوضح أن الأولوية الحالية تتمثل في التركيز على الاستعدادات للموسم المقبل مع تجنب الخوض في أي تفاصيل تتعلق بلاعبين "ليسوا ضمن صفوف الفريق".

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وودع نادي الهلال منافسات كأس العالم للأندية 2025 بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف واحد أمام فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامبينغ وورلد" ضمن منافسات ربع النهائي.
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