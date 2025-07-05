جنازة مؤثرة لنجم ليفربول ديوغو جوتا.. نجوم كرة القدم يودعونه وغياب رونالدو يثير الجدل (فيديو وصور)

📸 زوجة ديوغو جوتا قبل دفن جثمانه. pic.twitter.com/y7bBuUro8j — شــبــكــة لــيــفــربــول (@LFC4Ar) July 5, 202 Advertisement

Rúben Neves back in Portugal less than 24 hours after playing for Al-Hilal in Orlando to be a coffin bearer at the funeral of Diogo Jota and André Silva. pic.twitter.com/WIG7MRrG7H — ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2025

🚨 Virgil Van Dijk carries the number 20 for Diogo Jota and Andy Robertson carries the number 30 for Diogo's brother, Andre Silva. 🤍



The funeral is taking place right now in Gondomar, Porto. pic.twitter.com/m1PqeaNavd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 5, 2025

Diogo Jota’s final Instagram post was a video from his wedding day with his wife. 😢🎥



So heartbreaking. 💔

pic.twitter.com/X6xsuSWKSH — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 3, 2025

روت كاردوسو، زوجة اللاعب الراحل ديوغو جوتا، تظهر عليها علامات التعب والإنهيار أثناء الإستعدادات لجنازة زوجها! 😢💔 pic.twitter.com/Gaicg5uQWb — EPL World (@EPLworld) July 4, 2025

عاجل:



زوجة جوتا خلال جنازته 🥹❤️pic.twitter.com/BuUgXBswkR — QioHub (@QioHub) July 5, 2025

وتجمع لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي في بلدة غوندومار البرتغالية الصغيرة، ظهر السبت، لحضور جنازة زميلهم المهاجم ديوغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه الأصغر في حادث سير مأساوي وقع في إسبانيا، أول أمس، الخميس.وشهدت مراسم التشييع حضور عدد من لاعبي ليفربول ونجوم منتخب البرتغال، إلى جانب بعض زملائه السابقين في وولفرهامبتون، الذين حرصوا على السفر إلى البرتغال لتقديم العزاء والمشاركة في وداع زميلهم الراحل.وحمل قائد ليفربول فيرجيل فان دايك وزميله آندي روبرتسون أكاليل من الورود الحمراء إلى داخل الكنيسة، بينما حضر عدد من نجوم منتخب البرتغال، بينهم برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وجواو نيفيز، مراسم التشييع داخل "كنيسة القيامة" في غوندومار.وكان نيفيز، الذي زامل جوتا في وولفرهامبتون ومع المنتخب البرتغالي، من بين المشيعين الذين حملوا النعش إلى داخل الكنيسة، بعدما سافر مباشرة من عقب مشاركته مع نادي الهلال السعودي في للأندية.وغاب النجم عن جنازة زميله.وذكرت صحيفة "ميرور فوتبول" أن النجم المخضرم فضّل عدم الحضور إلى البلدة الصغيرة حتى لا يخطف الأضواء من وداع زميله، مفضلا الهدوء وقضاء الوقت مع عائلته.ورغم غيابه، حرص رونالدو على نعي جوتا برسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته على فور انتشار الخبر الحزين، كتب فيها: "الأمر لا يُصدّق. كنا معاً للتو في المنتخب، وكنتَ قد تزوجت للتو. إلى عائلتك وزوجتك وأطفالك، أبعث بتعازيّ القلبية وأتمنى لهم كل القوة في العالم. أعلم أنك ستكون معهم دائماً. ارقدا بسلام، ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعا".وبالرغم من تلك الرسالة، انتقد العديد من مشجعي كرة القدم، عدم حضور رونالدو، الذي كان يجب أن يكون "أول الحاضرين"، كونه قائد المنتخب البرتغالي الوطني.وانقسم المتابعين، بين الذين اعتبروا غياب رونالدو تصرفا "أنانيا"، وبين الذين اعتبروا غيابه لفتة احترام لعائلة جوتا، التي طالبت بالخصوصية، والابتعاد عن الصخب الإعلامي.وأثار خبر وفاة جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، صدمة كبيرة في عالم كرة القدم وخارجه، حيث تدفقت رسائل التعازي من قادة دول ونجوم اللعبة حول العالم.وبحسب الشرطة ، كان جوتا وشقيقه في طريقهما إلى ميناء لعبور البحر نحو ، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران بعد منتصف الليل. ورجحت الشرطة أن يكون انفجار أحد الإطارات هو السبب وراء الحادث المأساوي.