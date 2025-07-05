جنازة مؤثرة لنجم ليفربول ديوغو جوتا.. نجوم كرة القدم يودعونه وغياب رونالدو يثير الجدل (فيديو وصور)

أُقيمت في بلدة غوندومار البرتغالية مراسم وداع مؤثرة لنجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول الإنجليزي، ديوغو جوتا، بحضور حشد كبير من نجوم كرة القدم.
وتجمع لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي في بلدة غوندومار البرتغالية الصغيرة، ظهر السبت، لحضور جنازة زميلهم المهاجم ديوغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه الأصغر في حادث سير مأساوي وقع في إسبانيا، أول أمس، الخميس.
وشهدت مراسم التشييع حضور عدد من لاعبي ليفربول ونجوم منتخب البرتغال، إلى جانب بعض زملائه السابقين في وولفرهامبتون، الذين حرصوا على السفر إلى البرتغال لتقديم العزاء والمشاركة في وداع زميلهم الراحل.
وحمل قائد ليفربول فيرجيل فان دايك وزميله آندي روبرتسون أكاليل من الورود الحمراء إلى داخل الكنيسة، بينما حضر عدد من نجوم منتخب البرتغال، بينهم برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وجواو نيفيز، مراسم التشييع داخل "كنيسة القيامة" في غوندومار.
وكان نيفيز، الذي زامل جوتا في وولفرهامبتون ومع المنتخب البرتغالي، من بين المشيعين الذين حملوا النعش إلى داخل الكنيسة، بعدما سافر مباشرة من الولايات المتحدة
عقب مشاركته مع نادي الهلال السعودي في كأس العالم
للأندية.
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
عن جنازة زميله.
وذكرت صحيفة "ميرور فوتبول" البريطانية
أن النجم المخضرم فضّل عدم الحضور إلى البلدة الصغيرة حتى لا يخطف الأضواء من وداع زميله، مفضلا التزام
الهدوء وقضاء الوقت مع عائلته.
ورغم غيابه، حرص رونالدو على نعي جوتا برسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
فور انتشار الخبر الحزين، كتب فيها: "الأمر لا يُصدّق. كنا معاً للتو في المنتخب، وكنتَ قد تزوجت للتو. إلى عائلتك وزوجتك وأطفالك، أبعث بتعازيّ القلبية وأتمنى لهم كل القوة في العالم. أعلم أنك ستكون معهم دائماً. ارقدا بسلام، ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعا".
وبالرغم من تلك الرسالة، انتقد العديد من مشجعي كرة القدم، عدم حضور رونالدو، الذي كان يجب أن يكون "أول الحاضرين"، كونه قائد المنتخب البرتغالي الوطني.
وانقسم المتابعين، بين الذين اعتبروا غياب رونالدو تصرفا "أنانيا"، وبين الذين اعتبروا غيابه لفتة احترام لعائلة جوتا، التي طالبت بالخصوصية، والابتعاد عن الصخب الإعلامي.
وأثار خبر وفاة جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، صدمة كبيرة في عالم كرة القدم وخارجه، حيث تدفقت رسائل التعازي من قادة دول ونجوم اللعبة حول العالم.
وبحسب الشرطة الإسبانية
، كان جوتا وشقيقه في طريقهما إلى ميناء لعبور البحر نحو بريطانيا
، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران بعد منتصف الليل. ورجحت الشرطة أن يكون انفجار أحد الإطارات هو السبب وراء الحادث المأساوي.