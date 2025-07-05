باريس سان جيرمان يفك "عقدة بايرن" ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

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وسجّل هدفي الفريق الباريسي كلّ من ديزيريه دوي (د78) وعثمان ديمبلي (د90+6)، فيما أُلغي هدفان للعملاق البافاري بداعي التسلل على دايوت أوباميكانو وهاري كين.جاء هذا الفوز بعد أربع هزائم متتالية تلقّاها أمام في خلال السنوات الثلاث الماضية (2021، 2023، 2024)، ليفتح النادي الفرنسي صفحة جديدة مع خصمه العنيد، وينتظر الفائز من مواجهة وبوروسيا دورتموند في نصف النهائي.انطلقت المباراة بإيقاع سريع، وكاد باريس أن يصعق بايرن بهدف مبكر عبر كفاراتسخيليا ودوي، لكن بايرن استعاد المبادرة وسجل هدفًا عبر أوباميكانو أُلغي بداعي التسلل، قبل أن يتلقى ضربة قاسية بإصابة جمال موسيالا بكسر خطير في الساق اليسرى، أثار صدمة لدى الجميع.دخل عثمان ديمبلي كبديل في الدقيقة 70، ونجح في تغيير ملامح اللقاء، إذ تسبب بضغط مستمر على دفاع بايرن، قبل أن يصنع الهدف الثاني بمهارة كبيرة.رغم طرد ويليان باتشو ثم لوكاس هيرنانديز، واصل باريس صموده بـ9 لاعبين، وسجل هدفًا قاتلًا عبر ديمبلي في الدقيقة 96 بعد تمريرة من أشرف حكيمي، ليحسم اللقاء ويكمل المهمة بأقل عدد ممكن من اللاعبين.في الدقيقة 100، ألغى الحكم تايلور ركلة جزاء لصالح بايرن بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، التي أكدت عدم وجود خطأ من نونو مينديس على توماس مولر، لينتهي اللقاء بانتصار تاريخي لباريس .