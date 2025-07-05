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رياضة
إصابة مروّعة لجمال موسيالا خلال مواجهة بايرن وباريس
Lebanon 24
05-07-2025
|
15:18
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تعرض نجم
بايرن ميونخ
الألماني
جمال موسيالا
لإصابة خطيرة في الساق، خلال مواجهة فريقه أمام
باريس سان جيرمان
في نصف نهائي
كأس العالم للأندية
، في مشهد أثار صدمة واسعة بين الجماهير واللاعبين على حد سواء.
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وجاءت الإصابة إثر التحام عنيف في منطقة الجزاء، حينما كان موسيالا يحاول الوصول إلى كرة مرتدة قبل أن ينقض عليها الحارس
الإيطالي
جيانلويجي
دوناروما
. وفي محاولة لإبعاد موسيالا عن المرمى، تدخل المدافع ويليان باتشو، مما زاد من تعقيد الموقف.
وأثناء محاولة دوناروما الإمساك بالكرة، سقط بكامل وزنه على كاحل موسيالا، الذي بدا وكأنه التوى بشكل مروّع.
نُقل موسيالا خارج الملعب وسط حالة من الذهول على وجوه لاعبي الفريقين، حيث ظهر الحارس دوناروما متأثرًا بالحادث، فيما وضع
هاري كين
يديه على رأسه من الصدمة.
وأكد نادي
بايرن
ميونخ في منشور مقتضب: "جمال موسيالا يُنقل إلى خارج الملعب مصابًا. نحن معك يا جمال!"
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من بايرن ميونخ حول طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها، بانتظار نتائج الفحوصات الأولية.
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