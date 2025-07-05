إصابة مروّعة لجمال موسيالا خلال مواجهة بايرن وباريس

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وجاءت الإصابة إثر التحام عنيف في منطقة الجزاء، حينما كان موسيالا يحاول الوصول إلى كرة مرتدة قبل أن ينقض عليها الحارس . وفي محاولة لإبعاد موسيالا عن المرمى، تدخل المدافع ويليان باتشو، مما زاد من تعقيد الموقف.وأثناء محاولة دوناروما الإمساك بالكرة، سقط بكامل وزنه على كاحل موسيالا، الذي بدا وكأنه التوى بشكل مروّع.نُقل موسيالا خارج الملعب وسط حالة من الذهول على وجوه لاعبي الفريقين، حيث ظهر الحارس دوناروما متأثرًا بالحادث، فيما وضع يديه على رأسه من الصدمة.وأكد نادي ميونخ في منشور مقتضب: "جمال موسيالا يُنقل إلى خارج الملعب مصابًا. نحن معك يا جمال!"ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من بايرن ميونخ حول طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها، بانتظار نتائج الفحوصات الأولية.