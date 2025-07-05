برشلونة يخسر مليوني يورو بعد خروج بالميراس من مونديال الأندية

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تلقى خسارة مالية، بعد فشل روكي في تحقيق أحد البنود التحفيزية المرتبطة بصفقة بيعه إلى نادي بالميراس البرازيلي. فقد خسر النادي الكتالوني مليوني من إجمالي الحوافز المتفق عليها، بسبب خروج بالميراس منوكان قد باع فيتور روكي في آذار مقابل 25 مليون يورو، مع إمكانية الحصول على خمسة ملايين يورو إضافية في حال تحقق عدد من الشروط المرتبطة بالأداء الفردي والجماعي. غير أن بعض تلك البنود اعتُبرت طموحة للغاية، من بينها دخول روكي قائمة الثلاثة الأوائل في سباق ، أو تألقه ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في مونديال الأندية.ورغم الأداء القوي لبالميراس، الذي بلغ ربع النهائي بعد مسيرة جيدة في مرحلة المجموعات وانتصار في دور الـ16 على بوتافوغو، إلا أن آمال الفريق تبخرت بالخسارة أمام الإنكليزي بنتيجة 2-1، ما أخرج النادي من المنافسة وأجهض أي فرصة لتحقق الشرط المتعلق بتألق روكي.