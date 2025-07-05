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رياضة
برشلونة يخسر مليوني يورو بعد خروج بالميراس من مونديال الأندية
Lebanon 24
05-07-2025
|
15:31
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تلقى
نادي برشلونة
خسارة مالية، بعد فشل
فيتور
روكي في تحقيق أحد البنود التحفيزية المرتبطة بصفقة بيعه إلى نادي بالميراس البرازيلي. فقد خسر النادي الكتالوني مليوني
يورو
من إجمالي الحوافز المتفق عليها، بسبب خروج بالميراس من
كأس العالم للأندية.
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وكان
برشلونة
قد باع فيتور روكي في آذار مقابل 25 مليون يورو، مع إمكانية الحصول على خمسة ملايين يورو إضافية في حال تحقق عدد من الشروط المرتبطة بالأداء الفردي والجماعي. غير أن بعض تلك البنود اعتُبرت طموحة للغاية، من بينها دخول روكي قائمة الثلاثة الأوائل في سباق
الكرة الذهبية
، أو تألقه ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في مونديال الأندية.
ورغم الأداء القوي لبالميراس، الذي بلغ ربع النهائي بعد مسيرة جيدة في مرحلة المجموعات وانتصار في دور الـ16 على بوتافوغو، إلا أن آمال الفريق تبخرت بالخسارة أمام
تشيلسي
الإنكليزي بنتيجة 2-1، ما أخرج النادي من المنافسة وأجهض أي فرصة لتحقق الشرط المتعلق بتألق روكي.
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