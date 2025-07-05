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رياضة

قبل وفاته.. هذه آخر مكالمة هاتفية أجراها جوتا

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:37
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كشفت رئيس نادي غوندومار الرياضي البرتغالي لكرة القدم، ألفارو سيركيرا، تفاصيل آخر مكالمة أجراها مع الراحل ديوغو جوتا، نجم ليفربول، قبل وفاته المأسوية رفقة شقيقه يوم الخميس الماضي.
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ولقي ديوغو جوتا، مع شقيقه أندري سيلفا، مصرعهما في حادث سير وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، في إسبانيا.

وكان ألفارو سيركيرا، واحدا من آخر الأشخاص الذين تحدث إليهم مهاجم ليفربول الراحل.

وبعد وفاته، كشف سيركيرا في تصريحات لصحيفة "Jornal de Noticias" أنه تحدث إلى اللاعب قبل ساعات قليلة من وقوع الحادث.

وأوضح: "كانت الساعة بعد العاشرة مساءً بقليل، كنا على الهاتف وكان بخير، كنا نتحدث تقريبا كل أسبوع، وأعلم أنه كان يمر بفترة سعيدة، عندما كان ديوغو بحاجة للتدريب خلال فترة التوقف، كان يطلب القدوم إلى هنا، وكنا نوفر له كل ما يحتاجه. كان شقيقه يأتي أيضا، وكانا يعملان معا. من الصعب الحديث في مثل هذا الوقت، لكن ما سيبقى هو صورة شخصين شديدي التواضع، تركا فراغا هائلا".

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