قبل وفاته.. هذه آخر مكالمة هاتفية أجراها جوتا

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كشفت رئيس نادي غوندومار الرياضي ، ألفارو سيركيرا، تفاصيل آخر مكالمة أجراها مع الراحل ، نجم ، قبل وفاته المأسوية رفقة شقيقه يوم الخميس الماضي.ولقي ديوغو ، مع شقيقه أندري سيلفا، مصرعهما في حادث سير وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، في .وكان ألفارو سيركيرا، واحدا من آخر الأشخاص الذين تحدث إليهم مهاجم ليفربول الراحل.وبعد وفاته، كشف سيركيرا في تصريحات لصحيفة "Jornal de Noticias" أنه تحدث إلى اللاعب قبل ساعات قليلة من وقوع الحادث.وأوضح: "كانت الساعة بعد العاشرة مساءً بقليل، كنا على الهاتف وكان بخير، كنا نتحدث تقريبا كل أسبوع، وأعلم أنه كان يمر بفترة سعيدة، عندما كان ديوغو بحاجة للتدريب خلال فترة التوقف، كان يطلب القدوم إلى هنا، وكنا نوفر له كل ما يحتاجه. كان شقيقه يأتي أيضا، وكانا يعملان معا. من الصعب الحديث في مثل هذا الوقت، لكن ما سيبقى هو صورة شخصين شديدي التواضع، تركا فراغا هائلا".