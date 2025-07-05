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رياضة
سحق أميركي جديد.. أندرييفا لا ترحم في ملاعب ويمبلدون
Lebanon 24
05-07-2025
|
23:00
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واصلت اللاعبة الروسية ميرا أندرييفا عروضها القوية في
بطولة ويمبلدون
ثالثة
البطولات الأربع
الكبرى للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها 53.5 جنيه إسترليني.
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واحتاجت النجمة
الروسية الشابة
لساعة واحدة و18 دقيقة فقط، لتحقيق فوز ساحق على منافستها
الأمريكية
هيلي
بابتيست
بمجموعتين متتاليتين بواقع: (6-1) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
وستكون ميرا أندرييفا البالغة من العمر 18 عاما، على موعد في الدور الرابع لثالثة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، مع اللاعبة الأمريكية الأخرى غيما نافارو التي نجحت في قلب تاخرها بمجموعة إلى فوز على التشيكية باربورا كرايتشكوفا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-3) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم أيضا. (روسيا اليوم)
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