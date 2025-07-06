لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوغو جوتا؟

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كشفت تقارير صحفية برتغالية السبب الحقيقي وراء غياب النجم ، قائد نادي النصر السعودي، عن مراسم جنازة مواطنه ديوغو جوتا، نجم ليفربول الإنكليزي، الذي توفي في حادث سير مأساوي في إسبانيا أودى بحياته وحياة شقيقه أندريه، صباح الخميس الماضي.ورغم توقعات العديد من الجماهير بظهور "الدون" في جنازة جوتا التي أقيمت اليوم السبت في بلدته الصغيرة "جوندومار"، أكدت صحيفة "بولا" أن رونالدو قرر عدم الحضور احترامًا لرغبة العائلة وحرصًا على عدم تحويل المراسم الحزينة إلى حدث إعلامي صاخب.وبحسب الصحيفة، تواصل رونالدو بشكل شخصي مع عائلة الراحل لتقديم تعازيه ودعمه الكامل لهم، لكنه اعتبر أن وجوده في الجنازة سيسبب إزعاجًا ويحوّل الأجواء إلى مساحة اهتمام إعلامي قد تُثقل على العائلة في لحظة وداعهم الصعبة.وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن نية رونالدو قطع إجازته في مايوركا للمشاركة في مراسم التشييع، غير أنه اختار في النهاية الابتعاد حفاظًا على خصوصية العائلة.وحضر جنازة جوتا عدد من نجوم ، أبرزهم برونو فرنانديز، زميله في المنتخب ونجم ، وروبن نيفيز وجواو كانسيلو ثنائي السعودي، بالإضافة إلى مدرب ليفربول ، والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، إلى جانب شخصيات رياضية عديدة، قدمت العزاء لعائلة اللاعب الراحل الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 28 عامًا.