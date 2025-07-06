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رياضة

لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوغو جوتا؟

Lebanon 24
06-07-2025 | 02:46
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كشفت تقارير صحفية برتغالية السبب الحقيقي وراء غياب النجم كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن مراسم جنازة مواطنه ديوغو جوتا، نجم ليفربول الإنكليزي، الذي توفي في حادث سير مأساوي في إسبانيا أودى بحياته وحياة شقيقه أندريه، صباح الخميس الماضي.
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ورغم توقعات العديد من الجماهير بظهور "الدون" في جنازة جوتا التي أقيمت اليوم السبت في بلدته الصغيرة "جوندومار"، أكدت صحيفة "بولا" البرتغالية أن رونالدو قرر عدم الحضور احترامًا لرغبة العائلة وحرصًا على عدم تحويل المراسم الحزينة إلى حدث إعلامي صاخب.

وبحسب الصحيفة، تواصل رونالدو بشكل شخصي مع عائلة الراحل لتقديم تعازيه ودعمه الكامل لهم، لكنه اعتبر أن وجوده في الجنازة سيسبب إزعاجًا ويحوّل الأجواء إلى مساحة اهتمام إعلامي قد تُثقل على العائلة في لحظة وداعهم الصعبة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن نية رونالدو قطع إجازته في جزيرة مايوركا الإسبانية للمشاركة في مراسم التشييع، غير أنه اختار في النهاية الابتعاد حفاظًا على خصوصية العائلة.

وحضر جنازة جوتا عدد من نجوم كرة القدم، أبرزهم برونو فرنانديز، زميله في المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد، وروبن نيفيز وجواو كانسيلو ثنائي الهلال السعودي، بالإضافة إلى مدرب ليفربول أرني سلوت، والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، إلى جانب شخصيات رياضية عديدة، قدمت العزاء لعائلة اللاعب الراحل الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 28 عامًا.
 
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