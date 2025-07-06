"ريال مدريد".. "الملوك" لا يسقطون بسهولة في "مونديال الأندية"

Advertisement

في سهرة السبت المليئة بالإثارة، تجاوز " " عقبة "بوروسيا دورتموند" الألماني بنتيجة 3-2 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليحجز مقعده في نصف النهائي ويضرب موعدًا ناريًا مع بطل ، " سان جيرمان".بدأت المباراة بسيطرة مطلقة من كتيبة ألونسو، الذي تخلى مؤقتًا عن فلسفة الثلاثة مدافعين المفضلة لديه، ليعود لطريقة 4-4-2 دايموند، مانحًا التوازن للفريق، ومُستثمرًا حيوية فيديريكو فالفيردي في تغطية تحركات الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد.هذا التوظيف التكتيكي ترجم إلى أفضل بداية ممكنة، عندما افتتح المهاجم الواعد غونزالو غارسيا التسجيل في الدقيقة 10، مؤكّدًا صعوده "الصاروخي" في سماء المدريدية، ومعززًا أرقامه كهداف الفريق في البطولة برصيد 4 أهداف، ليُعيد للأذهان أمجاد في نسخة 2016.ولم يتوقف زخم "الميرنغي" عند هذا الحد، ففي الدقيقة 20، أضاف الظهير فران غارسيا الهدف الثاني بتسديدة دقيقة بعد تمريرة أرضية متقنة من أرنولد، ليُحكم "ريال مدريد" قبضته على المباراة، ويخنق محاولات "دورتموند" التي بدت بلا "أنياب" طوال الشوط الأول.مع بداية الشوط الثاني، ألقى مدرب "دورتموند"، نيكو كوفاتش، بكل أوراقه الهجومية دفعة واحدة، لكنه اصطدم بجدار دفاعي صلب ومنظومة تكتيكية متماسكة، لم تُمنح للفريق الألماني سوى فتات الفرص حتى الدقيقة 90.لكن الإثارة الحقيقية كانت حاضرة في الوقت بدل الضائع، حين اشتعلت المباراة بثلاثة أهداف وبطاقة حمراء وركلة جزاء في دقائق معدودة. بدأ الأمر بتقليص "دورتموند" الفارق عبر ماكسيميليان بيير، قبل أن يُطلق كيليان مبابي "رصاصة الرحمة" في الدقيقة 90+4 بهدف بهلواني رائع، سجّله بعد عرضية مثالية من غولر، في أوّل بصمة واضحة للنجم الفرنسي مع الفريق الأبيض في هذه البطولة، والتي حملت رمزية خاصة بمواجهة فريقه السابق "سان جيرمان" في الأفق.ولم تكتمل ليلة "مدريد" البيضاء بسلاسة، إذ تلقّى المدافع الهولندي دين هويسن بطاقة حمراء بسبب مخالفة داخل منطقة الجزاء، استغلّها غيراسي ليُسجل الهدف الثاني لـ "دورتموند" من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8، قبل أن يحسم تيبو كورتوا الأمور بتصدٍّ استثنائي أمام محاولة خطيرة من سابيتزر، حافظ بها على بطاقة العبور لـ "الملكي".تبدو تركيبة "ريال مدريد" الحالية هجومية بأتم معنى الكلمة، مع وجود أسماء بحجم مبابي، غونزالو غارسيا، أردا غولر، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام. ومع التوهج المستمر لغارسيا، الذي يذكّر الجماهير بأسطورة النادي راؤول غونزاليس، يبدو أن تشابي ألونسو وجد أخيرًا التوليفة التي تعيد الهيبة الهجومية لـ "الميرنغي"، مع تركيز واضح على دعم الأطراف والتحولات السريعة.في المقابل، فإن مواجهة "باريس سان جيرمان" المقبلة لن تكون سهلة، خاصة في ظل غياب المدافع هويسن، ما يضع ألونسو أمام اختبار كبير لإيجاد بديل قادر على مجاراة سرعة وهجوم بطل أوروبا.