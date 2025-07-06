ما سبب الغياب المفاجئ لصلاح عن جنازة ديوغو جوتا؟

ودع نجوم العالمية نجم الراحل في جنازة مهيبة، فيما تتساءل جماهير الكرة عن سبب الغياب المفاجئ لمحمد صلاح عن تشييعه.

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ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" فإن صلاح يعيش حالة من الحزن العميق والصدمة النفسية منذ تلقيه خبر وفاة ، ما دفعه إلى عدم حضور مراسم الجنازة التي أقيمت أمس السبت في بلدة "غوندومار" .

وكان صلاح نعى جوتا من خلال منشور عبر حساباته الرسمية جاء كالتالي: "أنا عاجز عن التعبير لم أتخيل يوما أن شيئًا ما سيخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف ،زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة سيكون من الصعب جدا تقبل غياب ديوجو عنا عند عودتنا".واختتم: "أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أبنائهم فجأة يحتاج كل من يقرب من ديوغو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الممكن لن ننساهم أبدا".