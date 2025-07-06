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رياضة
ما سبب الغياب المفاجئ لصلاح عن جنازة ديوغو جوتا؟
Lebanon 24
06-07-2025
|
07:06
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ودع نجوم
الكرة
العالمية نجم
ليفربول
الراحل
ديوغو جوتا
في جنازة مهيبة، فيما تتساءل جماهير الكرة عن سبب الغياب المفاجئ لمحمد صلاح عن تشييعه.
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ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور"
البريطانية
فإن صلاح يعيش حالة من الحزن العميق والصدمة النفسية منذ تلقيه خبر وفاة
جوتا
، ما دفعه إلى عدم حضور مراسم الجنازة التي أقيمت أمس السبت في بلدة "غوندومار"
البرتغالية
.
وكان صلاح نعى جوتا من خلال منشور عبر حساباته الرسمية جاء كالتالي: "أنا عاجز عن التعبير لم أتخيل يوما أن شيئًا ما سيخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف ،زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة سيكون من الصعب جدا تقبل غياب ديوجو عنا عند عودتنا".واختتم: "أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أبنائهم فجأة يحتاج كل من يقرب من ديوغو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الممكن لن ننساهم أبدا".
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