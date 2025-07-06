Advertisement

رياضة

خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون

Lebanon 24
06-07-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1387517-638874147604749140.jpg
Doc-P-1387517-638874147604749140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها 53.5 جنيه إسترليني.
Advertisement
 
وجاء تأهل كارين خاتشانوف على حساب البولندي كاميل مايخشاك بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرق ساعة واحدة و44 دقيقة فقط. (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
جوكوفيتش: "حبوب المعجزة" ساعدتني في بطولة ويمبلدون
lebanon 24
06/07/2025 22:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز الرياضي على الحكمة (86-81) في المواجهة الأولى من نهائي بطولة لبنان في كرة السلة
lebanon 24
06/07/2025 22:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت فرض مباراة خامسة فاصلة والحكمة في نصف نهائي بطولة السلة
lebanon 24
06/07/2025 22:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي بيروت يحسم التأهل إلى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
06/07/2025 22:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:52 | 2025-07-06
12:16 | 2025-07-06
11:30 | 2025-07-06
10:40 | 2025-07-06
07:06 | 2025-07-06
05:07 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24