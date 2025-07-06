خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون

تأهل الروسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة ثالثة الكبرى للتنس على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها 53.5 جنيه إسترليني.

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وجاء تأهل كارين خاتشانوف على حساب البولندي كاميل مايخشاك بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرق ساعة واحدة و44 دقيقة فقط. (روسيا اليوم)