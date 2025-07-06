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رياضة

موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة... كسر وخلع في الكاحل يبعد نجم بايرن

Lebanon 24
06-07-2025 | 12:16
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تلقى بايرن ميونخ ضربة قاسية بعد تأكيد إصابة جناحه الشاب جمال موسيالا بكسر وخلع في الكاحل، خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي أُقيمت السبت في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.
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وأصيب موسيالا (22 عامًا) إثر اصطدام مؤلم مع حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما، ليخرج على محفة وسط حالة صدمة بين زملائه ومشجعيه.

وفي بيان رسمي صدر الأحد، أكد بايرن أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود "كسر في الشظية مصحوب بكسر وخلع في الكاحل"، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية بعد عودته إلى ميونيخ من أورلاندو.

وأعرب المدرب فينسنت كومباني عن غضبه بعد المباراة قائلاً: "نادرًا ما شعرت بهذا الغليان داخليًا... جمال يعيش من أجل كرة القدم، وبعد أن عاد من إصابة، يتعرض لما يشبه الكابوس."

وأضاف: "قد تكون النتيجة مهمة، لكن الإصابة بهذا الشكل للاعب مثل موسيالا أمر يفطر القلب. كان الفريق يقاتل من أجله في الشوط الثاني، لكن مشهد إصابته لا يُنسى."

وكانت المباراة قد انتهت بخسارة بايرن بهدفين دون رد، سجلهما ديزيريه دوي وعثمان ديمبيلي، فيما أكمل باريس اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد كل من ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز.
 
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