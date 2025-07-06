موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة... كسر وخلع في الكاحل يبعد نجم بايرن

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تلقى ضربة قاسية بعد تأكيد إصابة جناحه الشاب جمال موسيالا بكسر وخلع في الكاحل، خلال مباراة فريقه أمام في ربع نهائي ، التي أُقيمت السبت في ملعب بنز في .وأصيب موسيالا (22 عامًا) إثر اصطدام مؤلم مع حارس جيانلويجي دوناروما، ليخرج على محفة وسط حالة صدمة بين زملائه ومشجعيه.وفي بيان رسمي صدر الأحد، أكد أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود "كسر في الشظية مصحوب بكسر وخلع في الكاحل"، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية بعد عودته إلى من .وأعرب المدرب فينسنت كومباني عن غضبه بعد المباراة قائلاً: "نادرًا ما شعرت بهذا الغليان داخليًا... جمال يعيش من أجل ، وبعد أن عاد من إصابة، يتعرض لما يشبه الكابوس."وأضاف: "قد تكون النتيجة مهمة، لكن الإصابة بهذا الشكل للاعب مثل موسيالا أمر يفطر القلب. كان الفريق يقاتل من أجله في الشوط الثاني، لكن مشهد إصابته لا يُنسى."وكانت المباراة قد انتهت بخسارة بايرن بهدفين دون رد، سجلهما ديزيريه دوي وعثمان ، فيما أكمل باريس اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد كل من ويليان باتشو ولوكاس .