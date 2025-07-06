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حتى الآن، نجح النادي في تأمين توقيع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا كلاعب احتياطي لديفيد رايا، كما ضمّ لاعب الوسط كريستيان نورغارد في انتظار إتمام الفحص الطبي. كما يُتوقع أن يُشكّل وصول مارتن زوبيمندي، نجم سوسيداد، إضافة نوعية لعمق خط الوسط، نظرًا لمهاراته التكتيكية وقراءته الذكية للعب.رغم كل التحركات، يبقى غياب المهاجم الصريح العلامة الأبرز في تحركات آرسنال حتى اللحظة. ورغم التأكيدات على أن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل أولوية قصوى، لم يُسجَّل حتى الآن أي توقيع في هذا المركز.القائمة المختصرة التي يعمل عليها آرسنال تضم أربعة أسماء بارزة:ألكسندر إيساكالسلوفيني سيسكوالإنجليزي أولي واتكينزوالهداف السويدي الآخر فيكتور جيوكيريسويبدو أن سيسكو وجيوكيريس هما الأقرب، لا سيما مع تقارير تفيد بأن الأخير بات "يريد فقط آرسنال"، مع تقدم المفاوضات مع ناديه سبورتينغ لشبونة.إلى جانب السعي وراء مهاجم جديد، يعمل أرتيتا على استقدام جناح هجومي يمكنه أداء أدوار متعددة، وسط اهتمام خاص بضم نوني مادويكي من تشيلسي.لكن المفاجأة الأكبر ظهرت مع تسريبات حول اهتمام آرسنال المتقدم بضم نجم كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، الذي خطف الأنظار بهدف الفوز أمام في الاتحاد الإنكليزي. يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن رغبته باللعب إلى جانب صديقه بوكايو قد تعجّل من إتمام الصفقة، رغم اهتمام توتنهام أيضًا.في غضون خمس سنوات فقط، انتقل إيزي من الدرجة الأولى إلى نجم في البريميرليغ، بفضل مهاراته الفنية العالية ورؤيته الثاقبة في الثلث الأخير من الملعب. يميل إلى الانطلاق من الجهة اليسرى نحو العمق، ويقدّمه البعض كـ"نسخة آرسنال من فيرتز"، اللاعب الألماني الذي انتقل إلى هذا الصيف بصفقة قياسية.بالنظر إلى طريقة لعب آرسنال وتفضيل أرتيتا للاعبين القادرين على خلق الحلول الفردية في المساحات الضيقة، فإن إيزي قد يشكل حلًا هجوميًا استثنائيًا، ليس فقط كلاعب جناح، بل كصانع لعب عصري متعدد الاستخدامات.