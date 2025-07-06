بينما يقترب موسم 2025/26 من الانطلاق، يتحرك آرسنال بخطى ثابتة لإغلاق أبرز ملفاته في سوق الانتقالات الصيفية، في محاولة جادة من المدير الفني ميكيل أرتيتا لإعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد خمس سنوات من الغياب عن الألقاب.
حتى الآن، نجح النادي في تأمين توقيع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا كلاعب احتياطي لديفيد رايا، كما ضمّ لاعب الوسط كريستيان نورغارد في انتظار إتمام الفحص الطبي. كما يُتوقع أن يُشكّل وصول مارتن زوبيمندي، نجم ريال
سوسيداد، إضافة نوعية لعمق خط الوسط، نظرًا لمهاراته التكتيكية وقراءته الذكية للعب.
رغم كل التحركات، يبقى غياب المهاجم الصريح العلامة الأبرز في تحركات آرسنال حتى اللحظة. ورغم التأكيدات على أن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل أولوية قصوى، لم يُسجَّل حتى الآن أي توقيع في هذا المركز.
القائمة المختصرة التي يعمل عليها آرسنال تضم أربعة أسماء بارزة:
السويدي
ألكسندر إيساك
السلوفيني بنيامين
سيسكو
الإنجليزي أولي واتكينز
والهداف السويدي الآخر فيكتور جيوكيريس
ويبدو أن سيسكو وجيوكيريس هما الأقرب، لا سيما مع تقارير تفيد بأن الأخير بات "يريد فقط آرسنال"، مع تقدم المفاوضات مع ناديه سبورتينغ لشبونة.
إلى جانب السعي وراء مهاجم جديد، يعمل أرتيتا على استقدام جناح هجومي يمكنه أداء أدوار متعددة، وسط اهتمام خاص بضم نوني مادويكي من تشيلسي.
لكن المفاجأة الأكبر ظهرت مع تسريبات حول اهتمام آرسنال المتقدم بضم نجم كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، الذي خطف الأنظار بهدف الفوز أمام مانشستر سيتي
في نهائي كأس
الاتحاد الإنكليزي. يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن رغبته باللعب إلى جانب صديقه بوكايو ساكا
قد تعجّل من إتمام الصفقة، رغم اهتمام توتنهام أيضًا.
في غضون خمس سنوات فقط، انتقل إيزي من دوري
الدرجة الأولى إلى نجم في البريميرليغ، بفضل مهاراته الفنية العالية ورؤيته الثاقبة في الثلث الأخير من الملعب. يميل إلى الانطلاق من الجهة اليسرى نحو العمق، ويقدّمه البعض كـ"نسخة آرسنال من فلوريان
فيرتز"، اللاعب الألماني الذي انتقل إلى ليفربول
هذا الصيف بصفقة قياسية.
بالنظر إلى طريقة لعب آرسنال وتفضيل أرتيتا للاعبين القادرين على خلق الحلول الفردية في المساحات الضيقة، فإن إيزي قد يشكل حلًا هجوميًا استثنائيًا، ليس فقط كلاعب جناح، بل كصانع لعب عصري متعدد الاستخدامات.