Advertisement

رياضة

آرسنال يُجهّز لانطلاقة نارية: إيزي و"رقم 9" على رادار أرتيتا

Lebanon 24
06-07-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1387642-638874357611542439.png
Doc-P-1387642-638874357611542439.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينما يقترب موسم 2025/26 من الانطلاق، يتحرك آرسنال بخطى ثابتة لإغلاق أبرز ملفاته في سوق الانتقالات الصيفية، في محاولة جادة من المدير الفني ميكيل أرتيتا لإعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد خمس سنوات من الغياب عن الألقاب.
Advertisement

حتى الآن، نجح النادي في تأمين توقيع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا كلاعب احتياطي لديفيد رايا، كما ضمّ لاعب الوسط كريستيان نورغارد في انتظار إتمام الفحص الطبي. كما يُتوقع أن يُشكّل وصول مارتن زوبيمندي، نجم ريال سوسيداد، إضافة نوعية لعمق خط الوسط، نظرًا لمهاراته التكتيكية وقراءته الذكية للعب.

رغم كل التحركات، يبقى غياب المهاجم الصريح العلامة الأبرز في تحركات آرسنال حتى اللحظة. ورغم التأكيدات على أن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل أولوية قصوى، لم يُسجَّل حتى الآن أي توقيع في هذا المركز.

القائمة المختصرة التي يعمل عليها آرسنال تضم أربعة أسماء بارزة:

السويدي ألكسندر إيساك

السلوفيني بنيامين سيسكو

الإنجليزي أولي واتكينز

والهداف السويدي الآخر فيكتور جيوكيريس

ويبدو أن سيسكو وجيوكيريس هما الأقرب، لا سيما مع تقارير تفيد بأن الأخير بات "يريد فقط آرسنال"، مع تقدم المفاوضات مع ناديه سبورتينغ لشبونة.

إلى جانب السعي وراء مهاجم جديد، يعمل أرتيتا على استقدام جناح هجومي يمكنه أداء أدوار متعددة، وسط اهتمام خاص بضم نوني مادويكي من تشيلسي.

لكن المفاجأة الأكبر ظهرت مع تسريبات حول اهتمام آرسنال المتقدم بضم نجم كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، الذي خطف الأنظار بهدف الفوز أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي. يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن رغبته باللعب إلى جانب صديقه بوكايو ساكا قد تعجّل من إتمام الصفقة، رغم اهتمام توتنهام أيضًا.

في غضون خمس سنوات فقط، انتقل إيزي من دوري الدرجة الأولى إلى نجم في البريميرليغ، بفضل مهاراته الفنية العالية ورؤيته الثاقبة في الثلث الأخير من الملعب. يميل إلى الانطلاق من الجهة اليسرى نحو العمق، ويقدّمه البعض كـ"نسخة آرسنال من فلوريان فيرتز"، اللاعب الألماني الذي انتقل إلى ليفربول هذا الصيف بصفقة قياسية.

بالنظر إلى طريقة لعب آرسنال وتفضيل أرتيتا للاعبين القادرين على خلق الحلول الفردية في المساحات الضيقة، فإن إيزي قد يشكل حلًا هجوميًا استثنائيًا، ليس فقط كلاعب جناح، بل كصانع لعب عصري متعدد الاستخدامات.
مواضيع ذات صلة
صيف ناري في الأفق: أرتيتا يخطط لهجوم جديد.. و"رودريغو" في دائرة أرسنال
lebanon 24
07/07/2025 02:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أرتيتا: أرسنال كان أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
07/07/2025 02:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية تطلق رشقات نارية من موقع الرادار باتجاه اطراف بلدة شبعا
lebanon 24
07/07/2025 02:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
lebanon 24
07/07/2025 02:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:16 | 2025-07-06
11:30 | 2025-07-06
10:40 | 2025-07-06
09:03 | 2025-07-06
07:06 | 2025-07-06
05:07 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24