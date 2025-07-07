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رياضة

جون دوران ينضم رسميًا إلى فنربهتشة التركي

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:09
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أعلن نادي فنربهتشة التركي، الأحد، تعاقده رسميا مع لاعب كرة القدم الكولومبي الشاب جون دوران، مهاجم نادي النصر السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
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وقال فنربهتشة عبر موقعه الإلكتروني بالإنترنت: "توصل نادينا إلى اتفاق مع النادي ولاعبه جون دوران، لاعب نادي النصر، للانضمام إلى فريقنا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد".

وتابع: "نتمنى للاعبنا موسما حافلا بالنجاحات تحت قميصنا المخطط". (الاناضول)
 
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