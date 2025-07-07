جون دوران ينضم رسميًا إلى فنربهتشة التركي

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فنربهتشة ، الأحد، تعاقده رسميا مع لاعب الكولومبي الشاب ، مهاجم ، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.وقال فنربهتشة عبر موقعه الإلكتروني بالإنترنت: "توصل نادينا إلى اتفاق مع النادي ولاعبه جون ، لاعب ، للانضمام إلى فريقنا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد".وتابع: "نتمنى للاعبنا موسما حافلا بالنجاحات تحت قميصنا المخطط". (الاناضول)