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رياضة

يامال يشنّ هجوماً على نيكو ويليامز

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:08
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أثار لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني، جدلاً كبيراً بعدما نشر رسالة غامضة اعتبرها البعض انتقاداً لزميله في المنتخب نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، عقب تجديد عقده مع ناديه.
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ونشر يامال عبر حسابه على "إنستغرام" كلمات لأغنية لمطرب من أصول مغربية تقول: وحقّي حصلت عليه، لم أطلب شيئًا من أحد، ولم أضطر حتى لأن أذلّ نفسي. ساعدتُ الناس، وما زلت في الشارع، مين بإمكانه أخذ هذا الحق مني؟

وأفاد برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن نشر يامال لكلمات هذه الأغنية كان انتقادًا مبطّنًا لزميله في المنتخب نيكو ويليامز.

وقال الصحفي خوسيه ألفاريز هايا في البرنامج الذي يقدمه جوسيب بيدرول: "أعتقد أن هذه رسالة موجهة إلى زميل خذله. وتحديدًا عندما أعلن نيكو ويليامز لزملائه، ومنهم لامين يامال، أنه يريد الانتقال إلى برشلونة. الرسالة تقول: "وحقّي حصلت عليه، ولم أطلب شيئًا من أحد"... بينما نيكو طلب، بل وتوسل لكل من اللاعبين والنادي للانتقال إلى برشلونة".

وأشار هايا إلى أن "لامين يامال ورفاقه اكتشفوا أن نيكو لن ينضم إلى برشلونة وسيبقى في أتلتيك بلباو من خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي للنادي الباسكي".

وأضاف: العبارة "ساعدتُ أصدقائي، وما زلت في الشارع" تعني أن لامين وفّى بما طلبه صديقه. (العربية)
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