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رياضة

مرسيدس تُقرّ بـ"كارثة استراتيجية" في سباق بريطانيا للفورمولا 1

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:33
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اعترف توتو وولف، رئيس فريق مرسيدس، بأن سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتُكبت خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 جعلت من السباق "كارثيًا" بالنسبة للفريق، رغم بدايته الواعدة.
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دخل الفريق الألماني سباق سيلفرستون بآمال مرتفعة بعد الأداء القوي للسائق جورج راسل في التجارب التأهيلية، حيث انطلق من المركز الرابع. لكن أحوال الطقس المتقلبة — بين أمطار غزيرة وشمس مفاجئة — أربكت حسابات الفرق، وكانت البداية باختيار خاطئ للإطارات.

قرر راسل التبديل إلى الإطارات الملساء في نهاية اللفة التكوينية، في حين اختارت معظم الفرق البقاء على الإطارات المتوسطة. وصف وولف هذا القرار بـ"الخطأ الجسيم" الذي جرّ خلفه سلسلة من الخيارات الفاشلة.

وأضاف: "القرار الأول كان نقطة الانهيار. بعدها اضطررنا لإجراء توقف مبكر لكيمي (أنتونيلي)، وكان يمكننا الوصول به إلى مراكز متقدمة لو التزمنا بخطة مختلفة".

تعرض السائق أندريا كيمي أنتونيلي بدوره لقرار استراتيجي مربك عندما تم استدعاؤه لتغيير الإطارات تحت سيارة الأمان الافتراضية، ما أدى إلى فقدانه عدة مراكز.

وواصل وولف: "اعتقدنا أن الإطارات المتوسطة لن تصمد بعد أداء مخيب يوم الجمعة. لكننا أسأنا التقدير مجددًا. المحطة الثانية كانت أسوأ، وهي ما أنهت آمالنا فعليًا".

وفي محاولة يائسة لاختراق الترتيب، أقدم جورج راسل في وقت لاحق من السباق على التبديل مرة أخرى إلى الإطارات الملساء، رغم تحذيرات الفريق من أن الخطوة قد تكون "انتحارية".
وبرر وولف القرار قائلاً: "كان عالقًا خلف بيير غاسلي. السيارة لم تكن على مستوى المنافسة، فأراد المجازفة بشيء مختلف. لكنها كانت مقامرة لم تؤتِ ثمارها".

اختُتم السباق بسلسلة من الانتقادات الذاتية داخل الفريق، حيث أشار وولف إلى أن الجميع تحمّل المسؤولية خلال اجتماع داخلي وصفه بأنه كان "صريحًا وقويًا".

وختم بالقول: "نحن فريق واحد، لكننا نعلم أن القرار الأول كان كارثيًا. هذه الأخطاء لن تمر من دون مراجعة شاملة".
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