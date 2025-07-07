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رياضة

بالفيديو.. هكذا يكرّم اللاعبون جوتا

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:37
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لم يمر سوى أقل من أسبوع منذ ظهور خبر مقتل مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي ديوجو جوتا في حادث سيارة إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا.
كان الثنائي يقود سيارتهما في إسبانيا عندما انفجر أحد إطارات سيارتهما، ما تسبب في خروجها عن الطريق واشتعال النيران فيها، حسبما تعتقد السلطات.

هزت أنباء وفاة جوتا البالغ من العمر 28 عامًا عالم الرياضة، ومنذ ذلك الحين، كان زملاؤه من كرة القدم الاحترافية (وحتى خارجها) يشيدون به على أرض الملعب من خلال نسخ احتفاله في لعبة FIFA، والذي ظهر فيه جالسًا متربعًا على الأرض متظاهرًا بلعب ألعاب الفيديو باستخدام وحدة تحكم غير مرئية.

كان احتفالًا انتشر عالميًا عام 2021، وسرعان ما أصبح علامته المميزة. والآن، يحتفل به اللاعبون تكريمًا له.

أهدى لاعب كرة القدم المكسيكي هدفه إلى زميله السابق في فريق ولفرهامبتون واندررز جوتا بعد تعادل منتخب بلاده في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية يوم الأحد ضد الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى الاحتفال بالجلوس، وضع خيمينيز قميصًا يحمل اسم جوتا ورقمه أمامه.
 
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عثمان ديمبيلي
قلد نجم باريس سان جيرمان ديمبيلي احتفال جوتا بعد تسجيله هدفًا في كأس العالم للأندية يوم السبت في الفوز على بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

في مباراة أخرى، قام زميله السابق في فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي أيضًا بعمل الرقمين اثنين وصفر بأصابعه، تكريمًا لجوتا ورقم قميصه في ليفربول.

وقام لاعب كرة القدم البرتغالي ولاعب الدوري الأميركي لكرة القدم غونسالفيس بالاحتفال بجوتا تكريما له عندما سجل هدفا في مباراة فريقه ريال سولت ليك ضد سانت لويس سيتي يوم الأحد، حيث أشار أيضًا إلى السماء.

لعب غونسالفيس وجوتا كرة القدم معًا في فئة الشباب ومثلا البرتغال على مستوى تحت 21 عامًا.


و أشادت النيجيرية باباجيدي بجوتا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، حيث أعادت تمثيل احتفاله الشهير بعد تسجيل هدفها الأول في البطولة في الفوز 3-0 على تونس.
وقاد نجم الدوري الأميركي لكرة القدم الألماني مختار فريقه ناشفيل إس سي في احتفالية جوتا يوم الأحد. جاء ذلك بعد تسجيله ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة، محققًا الفوز لفريقه الذي كان يلعب بعشرة لاعبين.

كذلك، أبدى لاعب كرة القدم النرويجي نجوين احترامه لجوتا من خلال الاحتفال بعد تسجيله أول أهدافه الثلاثة لصالح نادي ديورغاردنز السويدي يوم الأحد.


 

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