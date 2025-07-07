بالفيديو.. هكذا يكرّم اللاعبون جوتا

لم يمر سوى أقل من أسبوع منذ ظهور خبر مقتل مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي ديوجو جوتا في حادث سيارة إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا.



كان يقود سيارتهما في إسبانيا عندما انفجر أحد إطارات سيارتهما، ما تسبب في خروجها عن الطريق واشتعال النيران فيها، حسبما تعتقد السلطات.



هزت أنباء وفاة جوتا البالغ من العمر 28 عامًا عالم الرياضة، ومنذ ذلك الحين، كان زملاؤه من الاحترافية (وحتى خارجها) يشيدون به على أرض الملعب من خلال نسخ احتفاله في لعبة FIFA، والذي ظهر فيه جالسًا متربعًا على الأرض متظاهرًا بلعب ألعاب الفيديو باستخدام وحدة تحكم غير مرئية.



كان احتفالًا انتشر عالميًا عام 2021، وسرعان ما أصبح علامته المميزة. والآن، يحتفل به اللاعبون تكريمًا له.



أهدى لاعب كرة القدم المكسيكي هدفه إلى زميله السابق في فريق ولفرهامبتون واندررز جوتا بعد تعادل منتخب بلاده في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية ضد .



وبالإضافة إلى الاحتفال بالجلوس، وضع خيمينيز قميصًا يحمل اسم جوتا ورقمه أمامه.

🎮♥️ pic.twitter.com/01T1NZx8bs — Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2025 Advertisement

عثمان ديمبيلي

قلد نجم ديمبيلي احتفال جوتا بعد تسجيله هدفًا في كأس العالم للأندية يوم السبت في الفوز على بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

❤️ https://t.co/cZGkz84zql — Ousmane Dembélé (@dembouz) July 5, 2025

في مباراة أخرى، قام زميله السابق في فريق كيليان مبابي أيضًا بعمل الرقمين اثنين وصفر بأصابعه، تكريمًا لجوتا ورقم قميصه في ليفربول.



وقام لاعب كرة القدم البرتغالي ولاعب الدوري الأميركي غونسالفيس بالاحتفال بجوتا تكريما له عندما سجل هدفا في مباراة فريقه سولت ليك ضد سانت لويس سيتي يوم الأحد، حيث أشار أيضًا إلى السماء.



لعب غونسالفيس وجوتا كرة القدم معًا في فئة الشباب ومثلا البرتغال على مستوى تحت 21 عامًا.



Diogo Gonçalves with a remarkable finish for @RealSaltLake and then pays tribute to the late Diogo Jota 🇵🇹🙏 pic.twitter.com/aw1B85hsJz — Major League Soccer (@MLS) July 6, 2025

و أشادت النيجيرية باباجيدي بجوتا خلال بطولة كأس الأمم للسيدات، حيث أعادت تمثيل احتفاله الشهير بعد تسجيل هدفها الأول في البطولة في الفوز 3-0 على تونس.

Nigeria woman Rinsola Babajide did the Jota celebration after scoring in Afcon❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/oHO61Xl8aq — ❧ (@showlfc) July 6, 2025

Hany Mukhtar won it for 10-man Nashville from the spot in the 100th minute.



Then he got the whole team doing the Diogo Jota celebration 🎮💛



(via @MLS)pic.twitter.com/Vhpigx2kMg — B/R Football (@brfootball) July 6, 2025

كذلك، أبدى لاعب كرة القدم النرويجي نجوين احترامه لجوتا من خلال الاحتفال بعد تسجيله أول أهدافه الثلاثة لصالح نادي ديورغاردنز السويدي يوم الأحد.





عثمان ديمبيليقلد نجم ديمبيلي احتفال جوتا بعد تسجيله هدفًا في كأس العالم للأندية يوم السبت في الفوز على بايرن ميونيخ في ربع النهائي.في مباراة أخرى، قام زميله السابق في فريق كيليان مبابي أيضًا بعمل الرقمين اثنين وصفر بأصابعه، تكريمًا لجوتا ورقم قميصه في ليفربول.وقام لاعب كرة القدم البرتغالي ولاعب الدوري الأميركي غونسالفيس بالاحتفال بجوتا تكريما له عندما سجل هدفا في مباراة فريقه سولت ليك ضد سانت لويس سيتي يوم الأحد، حيث أشار أيضًا إلى السماء.لعب غونسالفيس وجوتا كرة القدم معًا في فئة الشباب ومثلا البرتغال على مستوى تحت 21 عامًا.و أشادت النيجيرية باباجيدي بجوتا خلال بطولة كأس الأمم للسيدات، حيث أعادت تمثيل احتفاله الشهير بعد تسجيل هدفها الأول في البطولة في الفوز 3-0 على تونس.وقاد نجم الدوري الأميركي لكرة القدم الألماني مختار فريقه ناشفيل إس سي في احتفالية جوتا يوم الأحد. جاء ذلك بعد تسجيله ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة، محققًا الفوز لفريقه الذي كان يلعب بعشرة لاعبين.كذلك، أبدى لاعب كرة القدم النرويجي نجوين احترامه لجوتا من خلال الاحتفال بعد تسجيله أول أهدافه الثلاثة لصالح نادي ديورغاردنز السويدي يوم الأحد.