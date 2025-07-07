Advertisement

رياضة

الإيقاف يحرم توم هولرويد من مواجهة سانت هيلينز

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1388060-638875078314473635.png
Doc-P-1388060-638875078314473635.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن فريق ليدز راينوس غياب لاعبه توم هولرويد عن مباراة الجمعة المقبلة أمام سانت هيلينز، وذلك بعد أن فرضت عليه لجنة مراجعة المباريات عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، إثر احتكاك بالرأس من الدرجة الثانية خلال لقاء فريقه الأخير ضد هال كي آر متصدر الدوري.
Advertisement

وحصل هولرويد على ثلاث نقاط جزاء نتيجة الحادثة، ما رفع إجمالي نقاطه إلى 10.5 نقطة، متجاوزًا عتبة الإيقاف المعتمدة.

ورغم توجيه اتهامات لسبعة لاعبين آخرين في الجولة ذاتها، إلا أن هولرويد كان اللاعب الوحيد الذي طاله قرار الإيقاف، فيما اقتصرت بقية العقوبات على غرامات مالية ونقاط جزاء.

وشهدت القائمة انضباطية هذه الجولة عددًا من المخالفات، أبرزها:

جو أوفاهينغاوي (لي ليوباردز): حصل على مخالفتين منفصلتين خلال لقاء فريقه أمام ويجان ووريورز، تتعلقان بالتلامس المتأخر، ليصل مجموع نقاطه إلى 5.5.

يوسف أيدين (هال سيتي): احتكاك بالرأس من الدرجة الثانية، ونال ثلاث نقاط جزاء وغرامة مالية.

لاكلان لام ولاكلان فيتزجيبون: تعرضا لعقوبات تتعلق بتلامس خطير وتأخر في التداخل مع الممررين.

وكانت أبرز الحالات الأخرى من نصيب لاعبي هدرسفيلد جاينتس خلال مباراتهم أمام كاسلفورد تايغرز، حيث وُجهت غرامات ونقاط جزاء لكل من زاك وولفورد، ليروي كودغو وتاني ميلن.
مواضيع ذات صلة
"دار الإفتاء الجعفري" في صيدا أحيت ذكرى العاشر من محرم
lebanon 24
07/07/2025 22:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أحيا العاشر من محرم بمسيرات ومجالس عاشورائية في صيدا والجوار
lebanon 24
07/07/2025 22:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى العاشر من محرم
lebanon 24
07/07/2025 22:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سنحرم إيران بموجب حملة ضغط قصوى من أموال تستخدمها لتعزيز أنشطتها المزعزعة للاستقرار
lebanon 24
07/07/2025 22:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:15 | 2025-07-07
13:52 | 2025-07-07
10:37 | 2025-07-07
10:33 | 2025-07-07
08:08 | 2025-07-07
06:46 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24