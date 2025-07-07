الإيقاف يحرم توم هولرويد من مواجهة سانت هيلينز

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أعلن فريق ليدز راينوس غياب لاعبه توم هولرويد عن مباراة الجمعة المقبلة أمام هيلينز، وذلك بعد أن فرضت عليه لجنة مراجعة المباريات عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، إثر احتكاك بالرأس من الدرجة الثانية خلال لقاء فريقه الأخير ضد هال كي آر متصدر الدوري.وحصل هولرويد على ثلاث نقاط جزاء نتيجة الحادثة، ما رفع إجمالي نقاطه إلى 10.5 نقطة، متجاوزًا عتبة الإيقاف المعتمدة.ورغم توجيه اتهامات لسبعة لاعبين آخرين في الجولة ذاتها، إلا أن هولرويد كان اللاعب طاله قرار الإيقاف، فيما اقتصرت بقية على غرامات مالية ونقاط جزاء.وشهدت القائمة انضباطية هذه الجولة عددًا من المخالفات، أبرزها:جو أوفاهينغاوي (لي ليوباردز): حصل على مخالفتين منفصلتين خلال لقاء فريقه أمام ويجان ووريورز، تتعلقان بالتلامس المتأخر، ليصل مجموع نقاطه إلى 5.5.يوسف أيدين (هال سيتي): احتكاك بالرأس من الدرجة الثانية، ونال ثلاث نقاط جزاء وغرامة مالية.لاكلان لام ولاكلان فيتزجيبون: تعرضا لعقوبات تتعلق بتلامس خطير وتأخر في التداخل مع الممررين.وكانت أبرز الحالات الأخرى من نصيب لاعبي جاينتس خلال مباراتهم أمام كاسلفورد تايغرز، حيث وُجهت غرامات ونقاط جزاء لكل من زاك وولفورد، ليروي كودغو وتاني ميلن.