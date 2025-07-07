في أول تعليق له بعد اتهامه بالتسبب في إصابة موسيالا.. ماذا قال دوناروما؟

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مازال دوناروما، حارس مرمى ، يعيش حالة من الصدمة العميقة بعد التدخل القوي الذي تسبب في إصابة خطيرة للاعب .وقع الحادث خلال مباراة الفريقين في دور الثمانية لكأس العالم للأندية، حيث تعرض موسيالا لالتواء كامل في ساقه اليسرى أثناء محاولته استعادة داخل منطقة الجزاء، بعد تدخل متزامن من دوناروما والمدافع ويليان باتشو. وأسفر الاصطدام عن إصابة موسيالا بكسر في الشظية وخلع في الكاحل، بحسب بيان رسمي صادر عن ميونخ، الذي أكد أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.وبدا دوناروما مرتبكًا وواضح عليه التأثر بعد الحادث، بينما كان موسيالا يتألم بشدة على أرض الملعب. وفي أول تعليق له بعد الحادث، قال دوناروما لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" : "أنا مصدوم للغاية مما حدث، ولم يكن في نيتي أبداً إيذاء جمال".، قال فينتشنزو رايولا، وكيل أعمال دوناروما، إن الواقعة حدثت في جزء بسيط من الثانية، مشيرًا إلى أن الحارس وصل للكرة أولاً ولم يستطع تفادي الاصطدام بموسيالا. وأضاف: "الادعاء بأن دوناروما تعمد إصابة موسيالا حكم جائر. نأمل أن يتعافى جمال سريعًا ويعود أقوى من ذي قبل".وكشف رايولا أن دوناروما، المعروف بحساسيته الشديدة، لم يحاول التظاهر بأنه لم يفعل شيئًا، بل تواصل معه بين شوطي المباراة، وهو أمر نادر الحدوث، حيث عادة ما يغلق هاتفه قبل ساعة من انطلاق المباراة ولا يعيد تشغيله إلا بعدها. وذكر أن دوناروما أرسل له رسالة هاتفية عبر فيها عن توتره الشديد، مؤكدًا أنه لم يقصد التدخل العنيف.