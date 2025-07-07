27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في أول تعليق له بعد اتهامه بالتسبب في إصابة موسيالا.. ماذا قال دوناروما؟
Lebanon 24
07-07-2025
|
13:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مازال
الإيطالي
جيانلويجي
دوناروما، حارس مرمى
باريس سان جيرمان
، يعيش حالة من الصدمة العميقة بعد التدخل القوي الذي تسبب في إصابة خطيرة للاعب
بايرن ميونخ
جمال موسيالا
.
Advertisement
وقع الحادث خلال مباراة الفريقين في دور الثمانية لكأس العالم للأندية، حيث تعرض موسيالا لالتواء كامل في ساقه اليسرى أثناء محاولته استعادة
الكرة
داخل منطقة الجزاء، بعد تدخل متزامن من دوناروما والمدافع ويليان باتشو. وأسفر الاصطدام عن إصابة موسيالا بكسر في الشظية وخلع في الكاحل، بحسب بيان رسمي صادر عن
بايرن
ميونخ، الذي أكد أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وبدا دوناروما مرتبكًا وواضح عليه التأثر بعد الحادث، بينما كان موسيالا يتألم بشدة على أرض الملعب. وفي أول تعليق له بعد الحادث، قال دوناروما لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"
الإيطالية
: "أنا مصدوم للغاية مما حدث، ولم يكن في نيتي أبداً إيذاء جمال".
من جهته
، قال فينتشنزو رايولا، وكيل أعمال دوناروما، إن الواقعة حدثت في جزء بسيط من الثانية، مشيرًا إلى أن الحارس وصل للكرة أولاً ولم يستطع تفادي الاصطدام بموسيالا. وأضاف: "الادعاء بأن دوناروما تعمد إصابة موسيالا حكم جائر. نأمل أن يتعافى جمال سريعًا ويعود أقوى من ذي قبل".
وكشف رايولا أن دوناروما، المعروف بحساسيته الشديدة، لم يحاول التظاهر بأنه لم يفعل شيئًا، بل تواصل معه بين شوطي المباراة، وهو أمر نادر الحدوث، حيث عادة ما يغلق هاتفه قبل ساعة من انطلاق المباراة ولا يعيد تشغيله إلا بعدها. وذكر أن دوناروما أرسل له رسالة هاتفية عبر فيها عن توتره الشديد، مؤكدًا أنه لم يقصد التدخل العنيف.
مواضيع ذات صلة
في أوّل تعليق... ماذا قال الرئيس الإيرانيّ بعد الهجمات الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق... ماذا قال الرئيس الإيرانيّ بعد الهجمات الإسرائيليّة؟
08/07/2025 01:51:39
08/07/2025 01:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رد فعل قوي من كومباني على إصابة موسيالا المروعة
Lebanon 24
رد فعل قوي من كومباني على إصابة موسيالا المروعة
08/07/2025 01:51:39
08/07/2025 01:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة مروّعة لجمال موسيالا خلال مواجهة بايرن وباريس
Lebanon 24
إصابة مروّعة لجمال موسيالا خلال مواجهة بايرن وباريس
08/07/2025 01:51:39
08/07/2025 01:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يتناول "حبة دواء".. أول تعليق من بايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان
Lebanon 24
يتناول "حبة دواء".. أول تعليق من بايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان
08/07/2025 01:51:39
08/07/2025 01:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة "الريال" و"سان جيرمان".. فمن هو؟
Lebanon 24
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة "الريال" و"سان جيرمان".. فمن هو؟
15:50 | 2025-07-07
07/07/2025 03:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اللاعبة سيلين حيدر تواصل المعركة بروح صلبة.. ونداء للمساهمة في رحلتها للشفاء
Lebanon 24
اللاعبة سيلين حيدر تواصل المعركة بروح صلبة.. ونداء للمساهمة في رحلتها للشفاء
14:15 | 2025-07-07
07/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيقاف يحرم توم هولرويد من مواجهة سانت هيلينز
Lebanon 24
الإيقاف يحرم توم هولرويد من مواجهة سانت هيلينز
10:55 | 2025-07-07
07/07/2025 10:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا يكرّم اللاعبون جوتا
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا يكرّم اللاعبون جوتا
10:37 | 2025-07-07
07/07/2025 10:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مرسيدس تُقرّ بـ"كارثة استراتيجية" في سباق بريطانيا للفورمولا 1
Lebanon 24
مرسيدس تُقرّ بـ"كارثة استراتيجية" في سباق بريطانيا للفورمولا 1
10:33 | 2025-07-07
07/07/2025 10:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:50 | 2025-07-07
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة "الريال" و"سان جيرمان".. فمن هو؟
14:15 | 2025-07-07
اللاعبة سيلين حيدر تواصل المعركة بروح صلبة.. ونداء للمساهمة في رحلتها للشفاء
10:55 | 2025-07-07
الإيقاف يحرم توم هولرويد من مواجهة سانت هيلينز
10:37 | 2025-07-07
بالفيديو.. هكذا يكرّم اللاعبون جوتا
10:33 | 2025-07-07
مرسيدس تُقرّ بـ"كارثة استراتيجية" في سباق بريطانيا للفورمولا 1
08:08 | 2025-07-07
يامال يشنّ هجوماً على نيكو ويليامز
فيديو
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
Lebanon 24
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
10:09 | 2025-07-07
08/07/2025 01:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
08/07/2025 01:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
08/07/2025 01:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24