27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
اللاعبة سيلين حيدر تواصل المعركة بروح صلبة.. ونداء للمساهمة في رحلتها للشفاء
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
07-07-2025
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظلّ التحديات الصحية الجسيمة التي تواجهها البطلة
اللبنانية
سيلين حيدر، تبرز تساؤلات جدية حول مدى تكاتف المؤسسات الرسمية وقدرتها على تقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين يخوضون معارك استثنائية على أرض الواقع. فرغم الجهود المشكورة من قبل الأسرة وبعض الجهات الداعمة، تبقى رحلة العلاج الطويلة والمرهقة عبئًا كبيرًا، يتطلّب اهتمامًا أعمق وتنسيقًا فعّالًا، لضمان ألا تُترك هذه
القضايا
الحيوية لأيدي المبادرات الفردية فقط.
Advertisement
وخضعت اليوم سيلين لعملية جراحية دقيقة لترميم جزء من جمجمة رأسها، وذلك بعد أشهر من المعاناة جرّاء إصابتها الخطيرة بشظايا صاروخ إسرائيلي خلال العدوان الأخير على
لبنان
.
العملية التي أُجريت اليوم تكلّلت بالنجاح، بحسب ما أكّده والدها عباس حيدر، غير أنّ سيلين لا تزال تحت المراقبة في قسم العناية الفائقة بانتظار استقرار وضعها الصحي.
وفي حديث لـ"
لبنان 24
"، يروي الوالد تفاصيل رحلة ابنته مع الألم، قائلاً: "الحمد لله، العملية تمّت بنجاح، ولكنّ سيلين لا تزال تحت المراقبة الدقيقة في المستشفى. حالتها الصحية تحسّنت في الفترة الأخيرة، وقد استعادت جزءًا من قدرتها على الحركة، وبدأت بالخروج والمشي، وإن كان ذلك مستعينًة بعكّاز، لكنها لا تزال بحاجة إلى متابعة طبية دقيقة، خصوصًا العلاج الفيزيائي المكثّف، وجلسات النطق، إذ أنّ إصابتها أثّرت أيضًا على صوتها الذي لا يزال ضعيفًا حتى الآن".
رحلة العلاج، كما يوضح الوالد، ليست قصيرة ولا سهلة، بل إنها تتطلّب مجهودًا كبيرًا وكلفة مادية تفوق قدرة العائلة التي تواجه هذا العبء وحيدة اليوم، بعد أن كانت البداية على نفقة
وزارة الصحة
وبعض المقربين.
وأضاف: "في البداية، تلقّينا دعمًا معنويًا من بعض الأشخاص المشكورين، وكان للنادي الرياضي الذي تنتمي إليه سيلين دور بارز في تقديم جلسات علاج فيزيائي ساعدتها كثيرًا، لكننا اليوم نواجه وحدنا هذه التحديات الصحية والمادية، في ظلّ غياب تام لاتحاد
كرة القدم
، وصمت
الدولة اللبنانية
التي لم تعد تسأل عنها، رغم أنّها تمثّل لبنان رياضيًا وترفع اسمه في الملاعب".
وفي محاولة لمساندة العائلة في هذه المرحلة الصعبة، أُطلقت حملة واسعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
لدعم سيلين وعائلتها، تحت شعار "كلنا مع سيلين"، بهدف تأمين كلفة العلاج، التي لا تقتصر على العملية الجراحية، بل تشمل أيضًا جلسات العلاج الفيزيائي وجلسات النطق والأدوية والمتابعة الطبية المستمرّة.
"رسالتي ليست فقط مناشدة للمساعدة، بل تذكير بأنّ سيلين ليست مجرّد ابنتي، بل هي ابنة هذا الوطن، لاعبة في منتخب لبنان، وحاملة لاسم بلدها في البطولات. لذلك، دعمها اليوم هو واجب أخلاقي ووطني قبل أن يكون واجبًا إنسانيًا". بهذه الكلمات، ختم والد اللاعبة عباس حيدر مناشدته، معوّلًا على وعي اللبنانيين وأصحاب الضمائر الحية، وعلى كل من آمن يومًا بأنّ الرياضة اللبنانية قادرة على صناعة أبطال، لا على تركهم وحدهم في أصعب معاركهم.
اليوم، سيلين تواصل معركتها مع الألم، بروحها الصلبة، وعزيمتها التي لا تنكسر… والكلّ مدعوّ ليكون جزءًا من هذا الانتصار الإنساني الذي بدأ من
غرفة العمليات
، ويُفترض أن يكتمل بتكاتف الجميع.
يمكنكم إرسال مساهماتكم عبر التطبيقات المختلفة مثل Wish Money، OMT، Western Union، وTapTap Send على الرقم التالي: 70855105 باسم Sanaa Chahroura. كل مساهمة، مهما كانت بسيطة، تحدث فرقًا كبيرًا في دعم سيلين في رحلتها نحو الشفاء.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب
Lebanon 24
الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب
08/07/2025 01:51:45
08/07/2025 01:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بوشيكيان: نأمل أن يتلقى البقاعيون نتائج الانتخابات بروح ديموقراطية
Lebanon 24
بوشيكيان: نأمل أن يتلقى البقاعيون نتائج الانتخابات بروح ديموقراطية
08/07/2025 01:51:45
08/07/2025 01:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة "القوات" قانون الانتخاب أوّلاً وتواصل جعجع وسعَيْد شخصيّ
Lebanon 24
معركة "القوات" قانون الانتخاب أوّلاً وتواصل جعجع وسعَيْد شخصيّ
08/07/2025 01:51:45
08/07/2025 01:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج طبيعي للجسد والروح.. ما هو؟
Lebanon 24
علاج طبيعي للجسد والروح.. ما هو؟
08/07/2025 01:51:45
08/07/2025 01:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
رياضة
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة "الريال" و"سان جيرمان".. فمن هو؟
Lebanon 24
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة "الريال" و"سان جيرمان".. فمن هو؟
15:50 | 2025-07-07
07/07/2025 03:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول تعليق له بعد اتهامه بالتسبب في إصابة موسيالا.. ماذا قال دوناروما؟
Lebanon 24
في أول تعليق له بعد اتهامه بالتسبب في إصابة موسيالا.. ماذا قال دوناروما؟
13:52 | 2025-07-07
07/07/2025 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيقاف يحرم توم هولرويد من مواجهة سانت هيلينز
Lebanon 24
الإيقاف يحرم توم هولرويد من مواجهة سانت هيلينز
10:55 | 2025-07-07
07/07/2025 10:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا يكرّم اللاعبون جوتا
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا يكرّم اللاعبون جوتا
10:37 | 2025-07-07
07/07/2025 10:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مرسيدس تُقرّ بـ"كارثة استراتيجية" في سباق بريطانيا للفورمولا 1
Lebanon 24
مرسيدس تُقرّ بـ"كارثة استراتيجية" في سباق بريطانيا للفورمولا 1
10:33 | 2025-07-07
07/07/2025 10:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
أيضاً في رياضة
15:50 | 2025-07-07
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة "الريال" و"سان جيرمان".. فمن هو؟
13:52 | 2025-07-07
في أول تعليق له بعد اتهامه بالتسبب في إصابة موسيالا.. ماذا قال دوناروما؟
10:55 | 2025-07-07
الإيقاف يحرم توم هولرويد من مواجهة سانت هيلينز
10:37 | 2025-07-07
بالفيديو.. هكذا يكرّم اللاعبون جوتا
10:33 | 2025-07-07
مرسيدس تُقرّ بـ"كارثة استراتيجية" في سباق بريطانيا للفورمولا 1
08:08 | 2025-07-07
يامال يشنّ هجوماً على نيكو ويليامز
فيديو
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
Lebanon 24
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
10:09 | 2025-07-07
08/07/2025 01:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
08/07/2025 01:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
08/07/2025 01:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24