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رياضة

تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة "الريال" و"سان جيرمان".. فمن هو؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:50
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، المقررة يوم الأربعاء.
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يُعرف مارتشينياك بخبرته الكبيرة، حيث أدار نهائي كأس العالم 2022 الذي توج فيه المنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا بقيادة كيليان مبابي، النجم الحالي لريال مدريد.

وستكون هذه المواجهة الثالثة التي يقود فيها مارتشينياك مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن أدار مباراتي إنتر ميامي وبالميراس في دور المجموعات (تعادل 2-2)، ومباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 التي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0.

يبلغ مارتشينياك 44 عامًا، وأدار سبع مباريات لفريق باريس سان جيرمان، حقق خلالها الفريق أربعة انتصارات، وتعادلاً واحداً، وهزيمتين.

خلال الموسم الماضي، أدار مباراتين لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، منها خسارة أمام أتلتيكو مدريد 1-2، وفوز مثير 4-2 على مانشستر سيتي. كما أدار مباراتين لريال مدريد في نفس الموسم، حيث فاز "الميرينغي" 3-2 على أتالانتا، وانتصر في مباراة إياب دور الـ16 المثيرة للجدل ضد أتلتيكو مدريد، التي شهدت إلغاء ركلة جزاء نفذها جوليان ألفاريز بسبب لمسه الكرة مرتين.

وأثار مارتشينياك جدلاً كبيرًا في مايو 2024 خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، حين ألغى هدف التعادل لبايرن الذي سجله ماتياس دي ليخت بسبب تسلل محتمل، مما أثّر بشكل واضح على نتيجة المباراة التي انتهت 2-1 لصالح ريال مدريد. 
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