برشلونة يحسم مستقبل حارس مرماه تشيزني

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اليوم الاثنين، تمديد عقد حارس مرماه البولندي فوسيتش تشيزني لمدة عامين، ليبقى في ملعب " " حتى 2027.وقال عبر موقعه الإلكتروني "لقد أثبت الحارس البولندي أنه لا يزال أحد أفضل حراس المرمى في الأوروبية".وأضاف "كانت خبرة الحارس البولندي ونضجه بمثابة دعم كبير للمدرب هانسي في تشكيلة برشلونة الشابة".وكان تشيزني قد ظهر بمستوى رائع منذ عودته من الاعتزال ليحل مكان الألماني مارك في تشكيلة برشلونة بداية الموسم الماضي.وخلال 30 مباراة خاضها مع برشلونة، حافظ الحارس البالغ من العمر 35 عاما على نظافة شباكه في 14 مباراة، ولم يتلق أي خسارة في ، حيث أنهى "البارسا" حامل اللقب الموسم بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه .وبعد الفوز بالثلاثية المحلية مع برشلونة الموسم الماضي، حصد تشيزني 14 لقبا خلال مسيرته التي شهدت مشاركته في أكثر من 500 مباراة.