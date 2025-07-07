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رياضة
برشلونة يحسم مستقبل حارس مرماه تشيزني
Lebanon 24
07-07-2025
|
23:00
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أعلن نادي
برشلونة الإسباني
لكرة القدم
اليوم الاثنين، تمديد عقد حارس مرماه البولندي فوسيتش تشيزني لمدة عامين، ليبقى في ملعب "
كامب نو
" حتى 2027.
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وقال
برشلونة
عبر موقعه الإلكتروني "لقد أثبت الحارس البولندي أنه لا يزال أحد أفضل حراس المرمى في
كرة القدم
الأوروبية".
وأضاف "كانت خبرة الحارس البولندي ونضجه بمثابة دعم كبير للمدرب هانسي
فليك
في تشكيلة برشلونة الشابة".
وكان تشيزني قد ظهر بمستوى رائع منذ عودته من الاعتزال ليحل مكان الألماني مارك
تير شتيغن
في تشكيلة برشلونة بداية الموسم الماضي.
وخلال 30 مباراة خاضها مع برشلونة، حافظ الحارس البالغ من العمر 35 عاما على نظافة شباكه في 14 مباراة، ولم يتلق أي خسارة في
الدوري الإسباني
، حيث أنهى "البارسا" حامل اللقب الموسم بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه
ريال مدريد
.
وبعد الفوز بالثلاثية المحلية مع برشلونة الموسم الماضي، حصد تشيزني 14 لقبا خلال مسيرته التي شهدت مشاركته في أكثر من 500 مباراة.
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