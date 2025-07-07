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رياضة
من ليفربول مجددًا.. ريال مدريد يريد هذ اللاعب
Lebanon 24
07-07-2025
|
23:34
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في خطوة سبقت أيامًا معدودة على نهاية عقده مع
ليفربول
، نجح
ريال مدريد
في التوقيع مع الظهير الإنكليزي ترينت ألكسندر-أرنولد خلال شهر حزيران الماضي، واضعًا حدًا لمسيرته الطويلة في صفوف "
الريدز
" حيث نشأ وتألّق لسنوات.
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وأكّد
نادي ليفربول
أن الصفقة شملت دفع مبلغ مالي من قبل النادي الملكي، بهدف ضمان انضمام أرنولد في الوقت المناسب للمشاركة مع "الميرينغي" في بطولة
كأس العالم للأندية
2025، المقامة حاليًا في
الولايات المتحدة
الأميركية.
في سياق متصل، أفاد الصحفي ساشا تافوليري، عبر شبكة "سكاي سبورتس"، بأن
ريال
مدريد
تلقى إشارة إيجابية في مساعيه نحو التعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول. وأشار إلى أن كوناتي، الذي يمتد عقده مع "الريدز" حتى صيف 2026، حسم موقفه: في حال قرر مغادرة النادي الإنكليزي، فلن يرتدي قميصًا غير قميص ريال مدريد.
وكان اسم كوناتي قد طُرح سابقًا كخيار لتعزيز دفاع ريال مدريد، خاصة مع الغموض المحيط بمستقبل النمساوي ديفيد ألابا. ويأمل النادي الإسباني في تكرار سيناريو أرنولد، عبر استقدام المدافع الفرنسي مجانًا بعد نهاية عقده.
يُذكر أن كوناتي، البالغ من العمر 26 عامًا، انتقل إلى ليفربول في صيف 2021 قادمًا من لايبزيغ الألماني مقابل 40 مليون
يورو
، وخاض منذ ذلك الحين 132 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. (العين)
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