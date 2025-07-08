تشيلسي vs فلومينينسي... قمة نارية من نيوجيرسي نحو نهائي المونديال

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تنطلق المباراة في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وموسكو (15:00 بتوقيت نيوجيرسي)، وتبث عبر منصة DAZN وقناة MBC.المواجهة المرتقبة تحمل طابعا مصيريا، حيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل على الملعب ذاته، ليواجه الفائز من نصف النهائي الآخر بين وباريس سان جيرمان الفرنسي.وسينال المتأهل إلى النهائي جائزة مالية ضخمة قدرها 30 مليون دولار، بالإضافة إلى المكافآت السابقة، حيث ضمن كل من تشيلسي وفلومينينسي بالفعل 21 مليون دولار بعد تأهلهما إلى هذا الدور.تأهل تشيلسي بعد فوزه الصعب على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.وحقق فلومينينسي فوزا مثيرا بنفس النتيجة على الهلال السعودي ليضمن مقعده بين الأربعة الكبار.حراسة المرمى: سانشيزخط الدفاع: جوستو – توسين – شالوباه – كوكوريلاخط الوسط: إنزو – كايسيدو – نيتو –خط الهجوم: نكونكو – بيدروحراسة المرمى: فابيوخط الدفاع: إجناسيو – تياجو سيلفا – فوينتيس – كزافييهخط الوسط: هيركوليس – بيرنال – نوناتو – رينيخط الهجوم: آرياس – كانو (روسيا اليوم)