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رياضة

تشيلسي vs فلومينينسي... قمة نارية من نيوجيرسي نحو نهائي المونديال

Lebanon 24
08-07-2025 | 02:36
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي حيث يلتقي تشيلسي الإنكليزي وفلومينينسي البرازيلي في قمة أوروبية لاتينية ضمن نصف نهائي مونديال الأندية 2025.
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دتوقيت المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق المباراة في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وموسكو (15:00 بتوقيت نيوجيرسي)، وتبث عبر منصة DAZN وقناة MBC.

المواجهة المرتقبة تحمل طابعا مصيريا، حيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل على الملعب ذاته، ليواجه الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسينال المتأهل إلى النهائي جائزة مالية ضخمة قدرها 30 مليون دولار، بالإضافة إلى المكافآت السابقة، حيث ضمن كل من تشيلسي وفلومينينسي بالفعل 21 مليون دولار بعد تأهلهما إلى هذا الدور.

تأهل تشيلسي بعد فوزه الصعب على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وحقق فلومينينسي فوزا مثيرا بنفس النتيجة على الهلال السعودي ليضمن مقعده بين الأربعة الكبار.

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام فلومينينسي:
حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو – توسين – شالوباه – كوكوريلا

خط الوسط: إنزو – كايسيدو – نيتو – بالمر

خط الهجوم: نكونكو – بيدرو

التشكيل المتوقع لفلومينينسي أمام تشيلسي:
حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: إجناسيو – تياجو سيلفا – فوينتيس – كزافييه

خط الوسط: هيركوليس – بيرنال – نوناتو – ريني

خط الهجوم: آرياس – كانو (روسيا اليوم)
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