الوليد بن طلال يقدم دعما ماليا هائلا للهلال

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رصد الأمير بن طلال العضو الشرفي الذهبي لنادي السعودي دعما ماليا ضخما لإدارة "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأول .وكتب الإعلامي أحمد العجلان على منصة "إكس" عن تخصيص الأمير الوليد بن طلال مبلغا خياليا يقدر بـ 300 مليون (300,000,000 ريال) دعما لصفقات الفريق خلال سوق الانتقالات.وأوضح العجلان أن الهدف من هذا الدعم هو تمكين النادي من التعاقد مع الأسماء الكبيرة التي تعزز فرص الهلال في المنافسات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.تجدر الإشارة إلى أن الهلال شارك في بطولة للأندية بالولايات المتحدة التي شهدت وصوله إلى ربع النهائي قبل الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2. (روسيا اليوم)