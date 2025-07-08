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رياضة

الوليد بن طلال يقدم دعما ماليا هائلا للهلال

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:38
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رصد الأمير الوليد بن طلال العضو الشرفي الذهبي لنادي الهلال السعودي دعما ماليا ضخما لإدارة "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
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وكتب الإعلامي أحمد العجلان على منصة "إكس" عن تخصيص الأمير الوليد بن طلال مبلغا خياليا يقدر بـ 300 مليون ريال سعودي (300,000,000 ريال) دعما لصفقات الفريق خلال سوق الانتقالات. 

وأوضح العجلان أن الهدف من هذا الدعم هو تمكين النادي من التعاقد مع الأسماء الكبيرة التي تعزز فرص الهلال في المنافسات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.
 
تجدر الإشارة إلى أن الهلال شارك في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت وصوله إلى ربع النهائي قبل الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2. (روسيا اليوم)
 
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