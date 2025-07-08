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رياضة

دييغو سانشيز... وداع باهت لأسطورة UFC على يد جيك ماثيوز

Lebanon 24
08-07-2025 | 04:52
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وسط ترقب واسع لحدث UFC Fight Night في ناشفيل، الذي يترأسه الثنائي ديريك لويس وتاليسون تيكسيرا، طغت أصداء وداع أسطورة فنون القتال المختلطة دييغو سانشيز على الأجواء، ولكن هذه النهاية لم تكن كما يأملها جمهوره.
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فعلى حلبة UFC 253 في سبتمبر 2020 بأبو ظبي، عاد سانشيز، الفائز بلقب The Ultimate Fighter الأول، للمشاركة في نزال بدا واضحًا منذ بدايته أنه لن يكون لصالحه. فقد سيطر المقاتل الأسترالي جيك ماثيوز على مجريات القتال بالكامل، مسددًا 93 ضربة مقابل 38 فقط لسانشيز، وحسم المواجهة بنتيجة 30-26 على جميع بطاقات الحكام.

تزايدت المخاوف آنذاك بشأن الشراكة المثيرة للجدل بين سانشيز ومدربه جوشوا فابيا، وهو ما انعكس سلبًا على أدائه داخل القفص. وحتى ماثيوز نفسه أقر، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه بدأ يشعر بالأسف تجاه خصمه في المراحل الأخيرة من النزال.

ورغم أن سانشيز لطالما كان من الأسماء التي صنعت تاريخ UFC، فإن خروجه على هذا النحو من البطولة لم يكن النهاية التي كان يتمناها هو أو جمهوره.
 

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