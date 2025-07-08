دييغو سانشيز... وداع باهت لأسطورة UFC على يد جيك ماثيوز

Advertisement

وسط ترقب واسع لحدث UFC Fight Night في ، الذي يترأسه وتاليسون تيكسيرا، طغت أصداء وداع أسطورة فنون القتال المختلطة على الأجواء، ولكن هذه النهاية لم تكن كما يأملها جمهوره.فعلى حلبة UFC 253 في سبتمبر 2020 بأبو ظبي، عاد سانشيز، الفائز بلقب The Ultimate Fighter الأول، للمشاركة في نزال بدا واضحًا منذ بدايته أنه لن يكون لصالحه. فقد سيطر المقاتل جيك ماثيوز على مجريات القتال بالكامل، مسددًا 93 ضربة مقابل 38 فقط لسانشيز، وحسم المواجهة بنتيجة 30-26 على جميع بطاقات الحكام.تزايدت المخاوف آنذاك بشأن الشراكة المثيرة للجدل بين سانشيز ومدربه فابيا، وهو ما انعكس سلبًا على أدائه داخل القفص. وحتى ماثيوز نفسه أقر، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه بدأ يشعر بالأسف تجاه خصمه في المراحل الأخيرة من النزال.ورغم أن سانشيز لطالما كان من الأسماء التي صنعت تاريخ UFC، فإن خروجه على هذا النحو من البطولة لم يكن النهاية التي كان يتمناها هو أو جمهوره.