عن سبب حادث وفاة جوتا.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية للشرطة

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كشفت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع الذي أودى بحياة مهاجم الإنكليزي، وشقيقه، الأسبوع الماضي في ، إلى "سرعة زائدة"، وفقا لما أفادت الشرطة الاسبانية.ولا يزال تقرير الخبراء "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" أحد إطارات السيارة، لكن "كل المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به" وفقا للشرطة.