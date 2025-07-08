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رياضة

عن سبب حادث وفاة جوتا.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية للشرطة

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:29
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كشفت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع الذي أودى بحياة البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم ليفربول الإنكليزي، وشقيقه، الأسبوع الماضي في إسبانيا، إلى "سرعة زائدة"، وفقا لما أفادت الشرطة الاسبانية.
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ولا يزال تقرير الخبراء "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" أحد إطارات السيارة، لكن "كل المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به" وفقا للشرطة. 
 
ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة 25-26 حزيران. (العربية) 
 
 
 
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