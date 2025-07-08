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رياضة
تحت قيادة مدربه الجديد.. توتنهام يبرم صفقته الثانية
Lebanon 24
08-07-2025
|
10:51
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تعاقد نادي
توتنهام الإنكليزي
لكرة القدم
مع اللاعب الياباني الدولي كوتا تاكاي من فريق كاواساكي فرونتال.
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وقال
توتنهام
في بيان اليوم الثلاثاء: "سعداء للإعلان عن التعاقد مع كوتا تاكاي من فريق كاواساكي فرونتال، بشرط الحصول على البطاقة الدولية وتصريح العمل".
وأضاف البيان: "وقع اللاعب الدولي الياباني على عقد مع النادي يمتد حتى 2030".
ولم يعلن توتنهام عن قيمة الصفقة. (روسيا اليوم)
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