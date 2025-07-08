Advertisement

رياضة

تحت قيادة مدربه الجديد.. توتنهام يبرم صفقته الثانية

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1388520-638875941627159748.png
Doc-P-1388520-638875941627159748.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعاقد نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم مع اللاعب الياباني الدولي كوتا تاكاي من فريق كاواساكي فرونتال.
Advertisement
 
وقال توتنهام في بيان اليوم الثلاثاء: "سعداء للإعلان عن التعاقد مع كوتا تاكاي من فريق كاواساكي فرونتال، بشرط الحصول على البطاقة الدولية وتصريح العمل".
 
وأضاف البيان: "وقع اللاعب الدولي الياباني على عقد مع النادي يمتد حتى 2030".

ولم يعلن توتنهام عن قيمة الصفقة. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
"آفي ليس" السعودية تُبرم صفقة لشراء 30 طائرة من "بوينغ"
lebanon 24
08/07/2025 22:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتر ميلان يعلن رسمياً عن مدربه الجديد للفريق!
lebanon 24
08/07/2025 22:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية إبرام صفقة تبادل
lebanon 24
08/07/2025 22:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إلإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق وعليهم إبرام صفقة
lebanon 24
08/07/2025 22:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2025-07-08
12:31 | 2025-07-08
12:06 | 2025-07-08
12:06 | 2025-07-08
08:29 | 2025-07-08
06:27 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24