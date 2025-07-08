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رياضة
سعود عبد الحميد سيغادر صفوف روما الإيطالي... إلى أي نادٍ سينضم؟
Lebanon 24
08-07-2025
|
12:06
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كشف تقرير صحفي
سعودي
أن الظهير الأيمن الدولي،
سعود
عبد الحميد
، لاعب
روما
الإيطالي
، سيغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي، لكنه سيستمر في مسيرته الاحترافية بأحد الأندية الأوروبية الجديدة.
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وأفادت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصدر مقرب من عبد الحميد، بأن اللاعب السعودي متمسك بخوض تجربة احترافية جديدة خارج
إيطاليا
، وأنه يتجه للانضمام إلى فريق تولوز الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حال عدم حدوث أي تطورات أخرى تغير من مسار الأمور.
وأوضح المصدر أن هدف اللاعب من الانتقال إلى تولوز هو الحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق في مختلف المنافسات خلال الموسم الرياضي الجديد.
وأشار المصدر أيضا إلى أن عدة أندية من
دوري
روشن السعودي للمحترفين ترغب في التعاقد مع سعود عبد الحميد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
يذكر أن عبد الحميد انتقل من نادي
الهلال السعودي
إلى روما الإيطالي صيف العام 2024 بعقد يمتد لـ4 سنوات، قضى منها موسما واحدا فقط.
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