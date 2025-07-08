سعود عبد الحميد سيغادر صفوف روما الإيطالي... إلى أي نادٍ سينضم؟

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كشف تقرير صحفي أن الظهير الأيمن الدولي، ، لاعب ، سيغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي، لكنه سيستمر في مسيرته الاحترافية بأحد الأندية الأوروبية الجديدة.وأفادت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصدر مقرب من عبد الحميد، بأن اللاعب السعودي متمسك بخوض تجربة احترافية جديدة خارج ، وأنه يتجه للانضمام إلى فريق تولوز الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حال عدم حدوث أي تطورات أخرى تغير من مسار الأمور.وأوضح المصدر أن هدف اللاعب من الانتقال إلى تولوز هو الحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق في مختلف المنافسات خلال الموسم الرياضي الجديد.وأشار المصدر أيضا إلى أن عدة أندية من روشن السعودي للمحترفين ترغب في التعاقد مع سعود عبد الحميد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.يذكر أن عبد الحميد انتقل من نادي إلى روما الإيطالي صيف العام 2024 بعقد يمتد لـ4 سنوات، قضى منها موسما واحدا فقط.