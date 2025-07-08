بعد نزاع مؤثر شهير مع ميسي.. رد فعل حاسم من الحارس ياسين

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وجه ياسين شيوكو، الحارس الشخصي لنجم ، رسالة شديدة اللهجة إلى المؤثر الأميركي ، بعد نزاع طويل بين الأخير واللاعب الأرجنتيني بشأن علامة تجارية لمشروبات الطاقة.وزعم بول أن شركة "نسخت" منتجه ليقرر رفع دعوة قضائية ضد شركة نجم ميامي.في وقت سابق: أنت سرقت فكرتنا، والجميع رأى ذلك. ثم رفعت دعوى ضدنا، هذا ليس عدلًا. نحن رفعنا دعوى مضادة. وسأفكر في إسقاطها فقط إذا أقيم نزال ميسي في 2025.لكن عاد وتراجع عن تحديه، مؤكدًا أن الفيديو كان مجرد مزحة. وقال: لم أكن جادًا. لا أريد قتال ميسي فعليًا، كان فيديو للفت الانتباه فقط.ورغم تراجع بول، لم يتراجع ياسين شيوكو، إذ نشر فيديو قال فيه: لوغان، انظر ماذا لدي. القفازات جاهزة، والعقد جاهز. ينتظر القتال وأنت ما زلت مختبئًا.وأضاف: وصلتني رسائل من إفريقيا وأميركا وأوروبا، والكل يسأل: متى القتال؟ لا تطلب مني المجيء إلى بورتو ريكو، النزال سيكون هنا في ميامي.وشيوكو هو جندي سابق في وحدة النخبة بالبحرية الأميركية، وواجه مؤخرًا قرارًا بمنعه من الوقوف على خط التماس خلال مباريات إنتر ميامي، وهو ما أثار جدلًا ودفعه للمطالبة بحوار لحل الوضع.