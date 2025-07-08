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رياضة
بعد نزاع مؤثر شهير مع ميسي.. رد فعل حاسم من الحارس ياسين
Lebanon 24
08-07-2025
|
12:31
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وجه ياسين شيوكو، الحارس الشخصي لنجم
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
، رسالة شديدة اللهجة إلى المؤثر الأميركي
لوغان بول
، بعد نزاع طويل بين الأخير واللاعب الأرجنتيني بشأن علامة تجارية لمشروبات الطاقة.
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وزعم بول أن شركة
ميسي
"نسخت" منتجه ليقرر رفع دعوة قضائية ضد شركة نجم
إنتر
ميامي.
وقال بول
في وقت سابق: أنت سرقت فكرتنا، والجميع رأى ذلك. ثم رفعت دعوى ضدنا، هذا ليس عدلًا. نحن رفعنا دعوى مضادة. وسأفكر في إسقاطها فقط إذا أقيم نزال
بيني وبين
ميسي في 2025.
لكن
لوغان
عاد وتراجع عن تحديه، مؤكدًا أن الفيديو كان مجرد مزحة. وقال: لم أكن جادًا. لا أريد قتال ميسي فعليًا، كان فيديو للفت الانتباه فقط.
ورغم تراجع بول، لم يتراجع ياسين شيوكو، إذ نشر فيديو قال فيه: لوغان، انظر ماذا لدي. القفازات جاهزة، والعقد جاهز.
العالم كله
ينتظر القتال وأنت ما زلت مختبئًا.
وأضاف: وصلتني رسائل من إفريقيا وأميركا وأوروبا، والكل يسأل: متى القتال؟ لا تطلب مني المجيء إلى بورتو ريكو، النزال سيكون هنا في ميامي.
وشيوكو هو جندي سابق في وحدة النخبة بالبحرية الأميركية، وواجه مؤخرًا قرارًا بمنعه من الوقوف على خط التماس خلال مباريات إنتر ميامي، وهو ما أثار جدلًا ودفعه للمطالبة بحوار لحل الوضع.
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