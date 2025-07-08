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رياضة

وفاة ملاكم شهير بعد ساعات من خسارته نزالًا احترافيًا (صورة)

Lebanon 24
08-07-2025 | 15:00
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عُثر على الملاكم المكسيكي بيدرو أنطونيو "توني" رودريغيز صباح الأحد ميتًا داخل غرفته في أحد فنادق مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، وذلك بعد ساعات فقط من مشاركته في نزال احترافي أقيم في القصر الملكي الأميركي.

رودريغيز، البالغ من العمر 37 عامًا، والمنحدر من مدينة غوميز بالاثيو في ولاية دورانغو المكسيكية، توفي بشكل مفاجئ بعد خسارته نزالًا استمر ست جولات أمام الملاكم فيليب فيلا، ضمن منافسات بطولة "القتال في الحي" التي نظّمتها شركة "ديل سول" للملاكمة تحت إشراف هيئة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة في أريزونا.


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وفي النزال الذي استمر ست جولات، خسر رودريغيز بقرار إجماعي، وعاد بعدها إلى الفندق، حيث كان من المقرر أن يتناول العشاء مع باقي الملاكمين، لكن في صباح اليوم التالي عثر عليه موظفو الفندق في غرفته ميتا وفقا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، فقد اكتشف موظفو الفندق وفاة الملاكم المكسيكي صباح الأحد أثناء محاولة إيقاظه تمهيدا لنقله إلى المطار.

ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الوفاة، التي لم تعرف بعد، دون وجود أي مؤشرات حتى الآن على علاقة بالنزال أو أي حالة صحية سابقة.

من جانبها، تحدثت زوجة رودريغيز، كارلا فالينثوا، بكلمات مؤثرة عن لحظات الفقد، وقالت: "لقد اتصل بي بعد انتهاء نزاله. حتى بعد انتهاء العرض وتوجهه إلى الفندق، تحدث معي عبر مكالمة فيديو. لا أعلم ما الذي حدث بالفعل.. ربما تعرض لكسر أو شيء من هذا القبيل. أنا أيضا مشوشة. علينا الانتظار لمعرفة نتائج التقرير".

وأضافت: "قال لي إنه سيخرج لشراء العشاء وأنه سيعود لأنه في 3:30 صباحا سوف يذهبون إلى المطار، وكان هذا هو الشيء الوحيد الذي تحدثت معه عنه، لا أعلم ماذا حدث حقا".

وبدوره، نشر الملاكم فيليب فيلا منشورا مؤثرا على "إنستغرام" جاء فيه: "صدمني بشدة سماع هذا الخبر. شرف لي أنني تشاركت الحلبة مع بيدرو خلال 6 جولات. أدعو الله أن يرحمه ويلهم عائلته الصبر والسلوان. ارقد بسلام يا بطل".

وقد شارك رودريغيز في 44 مباراة كمحترف (15-26-3) خلال مسيرته التي انطلقت في عام 2007، وكانت معركته مع فيلا هي الثانية له عام 2025.




















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