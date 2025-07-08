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رياضة
صفقة ضخمة لنيوكاسل قبل انطلاق الموسم الجديد
Lebanon 24
08-07-2025
|
23:00
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أفادت تقارير إعلامية بأن نادي
نيوكاسل يونايتد
الإنجليزي توصل إلى اتفاق لضم الجناح
السويدي
أنتوني إيلانغا
من نادي
نوتنغهام
فورست
، في صفقة وصفت بالكبيرة.
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وأكد الخبير
الإيطالي
في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن الصفقة سيتم إتمامها مقابل 55 مليون جنيه إسترليني ما يعادل نحو 75 مليون دولار أميركي.
وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن إيلانغا سافر اليوم الثلاثاء لإتمام المرحلة الأولى من الفحص الطبي في
نيوكاسل
استعدادا للإعلان الرسمي عن الصفقة.
وكان إيلانغا (23 عاما) أحد أبرز نجوم نوتنغهام فورست الموسم الماضي، حيث ساهم في قيادة الفريق إلى إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز السابع، بتسجيله 6 أهداف صناعة 11.
يذكر أن فورست تعاقد مع إيلانغا قبل عامين من
مانشستر يونايتد
مقابل حوالي 20 مليون دولار فقط.
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