صفقة ضخمة لنيوكاسل قبل انطلاق الموسم الجديد

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أفادت تقارير إعلامية بأن نادي الإنجليزي توصل إلى اتفاق لضم الجناح من نادي ، في صفقة وصفت بالكبيرة.وأكد الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن الصفقة سيتم إتمامها مقابل 55 مليون جنيه إسترليني ما يعادل نحو 75 مليون دولار أميركي.وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن إيلانغا سافر اليوم الثلاثاء لإتمام المرحلة الأولى من الفحص الطبي في استعدادا للإعلان الرسمي عن الصفقة.وكان إيلانغا (23 عاما) أحد أبرز نجوم نوتنغهام فورست الموسم الماضي، حيث ساهم في قيادة الفريق إلى إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز السابع، بتسجيله 6 أهداف صناعة 11.يذكر أن فورست تعاقد مع إيلانغا قبل عامين من مقابل حوالي 20 مليون دولار فقط.