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رياضة

قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:39
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عاشت بعثة ريال مدريد ساعات عصيبة في مطار بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن تأخرت رحلتها نحو نيويورك استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.
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وكان من المقرر أن تُغادر البعثة أمس الثلاثاء، لكن العاصفة الجوية التي تضرب ميامي تسببت في تأجيل الإقلاع، رغم تحذيرات سابقة من المركز الوطني للأعاصير بإمكانية تحول العاصفة إلى منخفض استوائي.
ورغم ذلك، فضل النادي العودة إلى ميامي بعد مباراة ربع النهائي أمام دورتموند بدلا من البقاء في نيويورك، وهو ما أدى لتأزم الوضع.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد وصف الوضع بـ"السيئ للغاية"، في حين تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر للمساعدة في تسهيل هبوط الطائرة، التي وصلت إلى نيوجيرسي بعد تأخير دام نحو ساعتين، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا للمدرب تشابي ألونسو.
من المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية قبل موعد المباراة المحددة مساء الأربعاء، على ملعب "ميتلايف"، والتي ستحدد الطرف الثاني في نهائي البطولة بعد تأهل تشيلسي على حساب فلومينينسي.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوز مثير على بوروسيا دورتموند (3-2)، بينما تخطى باريس سان جيرمان عقبة بايرن ميونخ بهدفين دون رد.
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