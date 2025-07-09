29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
حارس ميسي يوقع عقدا بـ15 مليون دولار لمواجهة لوغان بول
Lebanon 24
09-07-2025
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصاعدت وتيرة الخلاف بين ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، والمصارع الأميركي واليوتيوبر الشهير لوغان بول، بعد رفض الأخير عرضا لخوض نزال مباشر.
Advertisement
الخلاف بدأ عقب دعوة لوغان بول لميسي للمواجهة داخل الحلبة، في ظل النزاع التجاري بين شركتيهما للمشروبات الرياضية PRIME وMas+.
هذا التحدي دفع الحارس ياسين تشويكو إلى التدخل والرد بعرض بديل لخوض النزال بدلا من
ميسي
.
ورغم
الكشف عن
عرض ضخم قيمته 15 مليون دولار، رفض لوغان بول المشاركة، مبررا قراره بانشغاله في التزاماته بعالم المصارعة المحترفة.
من جانبه، لم يتراجع تشويكو، وواصل نشر مقاطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، سخر فيها من بول، واصفا إياه بـ"لولو ملك الأعذار"، داعيا إياه لقبول المواجهة التي "ينتظرها العالم".
وفي فيديو جديد، ظهر ياسين وهو يوقع عقدا رسميا لخوض النزال مقابل 15 مليون دولار، مستعرضا قفازات ملاكمة تحمل اسم لوغان بول، وقال موجها كلامه لمنافسه المفترض:"لولو، كل شيء جاهز.. القفازات والعقد.. الجماهير تنتظر، وأنت لا تزال مختبئا. لا تطلب مني الحضور إلى بورتوريكو، النزال سيكون هنا في ميامي بملعب تشيس".
تشويكو (ياسين شويكي) مقاتل
تونسي
، وهو جندي سابق في البحرية
الأمريكية
اختاره بيكهام بعناية تامة، من أجل مهمة توفير الحماية الشخصية لميسي.
تشويكو كان أحد عناصر الجيش الأمريكي الذي شارك في الحرب على
العراق
وأفغانستان، ولديه خبرة كبيرة في فنون الدفاع عن النفس، إذ يتقن رياضات التايكواندو والملاكمة.
وعلى الصعيد الرياضي شارك تشويكو في العديد من نزالات الفنون القتالية المختلطة.
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلس ستبلغ 134 مليون دولار
Lebanon 24
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلس ستبلغ 134 مليون دولار
09/07/2025 11:53:52
09/07/2025 11:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
Lebanon 24
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
09/07/2025 11:53:52
09/07/2025 11:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار
Lebanon 24
تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار
09/07/2025 11:53:52
09/07/2025 11:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الموافقة على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بمبلغ 30 مليون دولار
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الموافقة على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بمبلغ 30 مليون دولار
09/07/2025 11:53:52
09/07/2025 11:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ
Lebanon 24
قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ
03:39 | 2025-07-09
09/07/2025 03:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في صورة ترامب ونتنياهو.. كأس العالم للأندية يخطف الأضواء
Lebanon 24
في صورة ترامب ونتنياهو.. كأس العالم للأندية يخطف الأضواء
00:57 | 2025-07-09
09/07/2025 12:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تشلسي إلى نهائي مونديال الأندية
Lebanon 24
تشلسي إلى نهائي مونديال الأندية
23:33 | 2025-07-08
08/07/2025 11:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة ضخمة لنيوكاسل قبل انطلاق الموسم الجديد
Lebanon 24
صفقة ضخمة لنيوكاسل قبل انطلاق الموسم الجديد
23:00 | 2025-07-08
08/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ملاكم شهير بعد ساعات من خسارته نزالًا احترافيًا (صورة)
Lebanon 24
وفاة ملاكم شهير بعد ساعات من خسارته نزالًا احترافيًا (صورة)
15:00 | 2025-07-08
08/07/2025 03:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:39 | 2025-07-09
قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ
00:57 | 2025-07-09
في صورة ترامب ونتنياهو.. كأس العالم للأندية يخطف الأضواء
23:33 | 2025-07-08
تشلسي إلى نهائي مونديال الأندية
23:00 | 2025-07-08
صفقة ضخمة لنيوكاسل قبل انطلاق الموسم الجديد
15:00 | 2025-07-08
وفاة ملاكم شهير بعد ساعات من خسارته نزالًا احترافيًا (صورة)
12:31 | 2025-07-08
بعد نزاع مؤثر شهير مع ميسي.. رد فعل حاسم من الحارس ياسين
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 11:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 11:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 11:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24