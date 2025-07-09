حارس ميسي يوقع عقدا بـ15 مليون دولار لمواجهة لوغان بول

تصاعدت وتيرة الخلاف بين ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم ، والمصارع الأميركي واليوتيوبر الشهير لوغان بول، بعد رفض الأخير عرضا لخوض نزال مباشر.

Advertisement

الخلاف بدأ عقب دعوة لوغان بول لميسي للمواجهة داخل الحلبة، في ظل النزاع التجاري بين شركتيهما للمشروبات الرياضية PRIME وMas+.

هذا التحدي دفع الحارس ياسين تشويكو إلى التدخل والرد بعرض بديل لخوض النزال بدلا من .



ورغم عرض ضخم قيمته 15 مليون دولار، رفض لوغان بول المشاركة، مبررا قراره بانشغاله في التزاماته بعالم المصارعة المحترفة.



من جانبه، لم يتراجع تشويكو، وواصل نشر مقاطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، سخر فيها من بول، واصفا إياه بـ"لولو ملك الأعذار"، داعيا إياه لقبول المواجهة التي "ينتظرها العالم".



وفي فيديو جديد، ظهر ياسين وهو يوقع عقدا رسميا لخوض النزال مقابل 15 مليون دولار، مستعرضا قفازات ملاكمة تحمل اسم لوغان بول، وقال موجها كلامه لمنافسه المفترض:"لولو، كل شيء جاهز.. القفازات والعقد.. الجماهير تنتظر، وأنت لا تزال مختبئا. لا تطلب مني الحضور إلى بورتوريكو، النزال سيكون هنا في ميامي بملعب تشيس".

تشويكو (ياسين شويكي) مقاتل ، وهو جندي سابق في البحرية اختاره بيكهام بعناية تامة، من أجل مهمة توفير الحماية الشخصية لميسي.



تشويكو كان أحد عناصر الجيش الأمريكي الذي شارك في الحرب على وأفغانستان، ولديه خبرة كبيرة في فنون الدفاع عن النفس، إذ يتقن رياضات التايكواندو والملاكمة.



وعلى الصعيد الرياضي شارك تشويكو في العديد من نزالات الفنون القتالية المختلطة.