Advertisement

رياضة

إنريكي: مبابي أصبح من الماضي

Lebanon 24
09-07-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1388948-638876606534318209.jpg
Doc-P-1388948-638876606534318209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجاهل الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الحديث عن كيليان مبابي قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن علاقة اللاعب بفريقه السابق "أصبحت من الماضي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجوانب الأخرى التي تجعل المواجهة مميزة.
Advertisement

وقال إنريكي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في ملعب "ميتلايف" قرب نيويورك حيث ستُقام المباراة: اللعب أمام ريال مدريد هو دائما مباراة خاصة. نحن سعداء بخوض مباراة كهذه لأنها تعني أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن.

وأضاف: هناك أشياء كثيرة أخرى تجعل هذه المباراة مميزة. إنها مهمة لأنها نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهذا يجعلها مثيرة جدا، وعلينا أن نكون مستعدين للتركيز الكامل على اللقاء.

وتابع: أعتقد أنه من الصعب جدا تحليل ريال مدريد حاليا لأن شابي ألونسو بدأ للتو عمله هناك. (العربية)

مواضيع ذات صلة
ترامب: أصبحنا أعظم بلد بعد أن ظن الجميع حتى العام الماضي أننا في عداد الأموات
lebanon 24
09/07/2025 14:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: هيمنة أميركا "أصبحت من الماضي"
lebanon 24
09/07/2025 14:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف نازح من الفاشر منذ نيسان الماضي
lebanon 24
09/07/2025 14:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب لعبة.. أصبح من الإغنياء
lebanon 24
09/07/2025 14:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:37 | 2025-07-09
03:39 | 2025-07-09
02:42 | 2025-07-09
00:57 | 2025-07-09
23:33 | 2025-07-08
23:00 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24