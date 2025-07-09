إنريكي: مبابي أصبح من الماضي

Advertisement

تجاهل الإسباني ، مدرب ، الحديث عن قبل مواجهة في نصف نهائي ، مؤكدًا أن علاقة اللاعب بفريقه السابق "أصبحت من الماضي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجوانب الأخرى التي تجعل المواجهة مميزة.وقال إنريكي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في ملعب " " قرب حيث ستُقام المباراة: اللعب أمام هو دائما مباراة خاصة. نحن سعداء بخوض مباراة كهذه لأنها تعني أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن.وأضاف: هناك أشياء كثيرة أخرى تجعل هذه المباراة مميزة. إنها مهمة لأنها نصف نهائي للأندية، وهذا يجعلها مثيرة جدا، وعلينا أن نكون مستعدين للتركيز الكامل على اللقاء.وتابع: أعتقد أنه من الصعب جدا تحليل ريال مدريد حاليا لأن شابي ألونسو بدأ للتو عمله هناك. (العربية)