29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إنريكي: مبابي أصبح من الماضي
Lebanon 24
09-07-2025
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجاهل الإسباني
لويس إنريكي
، مدرب
باريس سان جيرمان
، الحديث عن
كيليان مبابي
قبل مواجهة
ريال مدريد
في نصف نهائي
كأس العالم للأندية
، مؤكدًا أن علاقة اللاعب بفريقه السابق "أصبحت من الماضي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجوانب الأخرى التي تجعل المواجهة مميزة.
Advertisement
وقال إنريكي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في ملعب "
ميتلايف
" قرب
نيويورك
حيث ستُقام المباراة: اللعب أمام
ريال
مدريد
هو دائما مباراة خاصة. نحن سعداء بخوض مباراة كهذه لأنها تعني أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن.
وأضاف: هناك أشياء كثيرة أخرى تجعل هذه المباراة مميزة. إنها مهمة لأنها نصف نهائي
كأس العالم
للأندية، وهذا يجعلها مثيرة جدا، وعلينا أن نكون مستعدين للتركيز الكامل على اللقاء.
وتابع: أعتقد أنه من الصعب جدا تحليل ريال مدريد حاليا لأن شابي ألونسو بدأ للتو عمله هناك. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ترامب: أصبحنا أعظم بلد بعد أن ظن الجميع حتى العام الماضي أننا في عداد الأموات
Lebanon 24
ترامب: أصبحنا أعظم بلد بعد أن ظن الجميع حتى العام الماضي أننا في عداد الأموات
09/07/2025 14:08:31
09/07/2025 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: هيمنة أميركا "أصبحت من الماضي"
Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: هيمنة أميركا "أصبحت من الماضي"
09/07/2025 14:08:31
09/07/2025 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف نازح من الفاشر منذ نيسان الماضي
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف نازح من الفاشر منذ نيسان الماضي
09/07/2025 14:08:31
09/07/2025 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لعبة.. أصبح من الإغنياء
Lebanon 24
بسبب لعبة.. أصبح من الإغنياء
09/07/2025 14:08:31
09/07/2025 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل حُسِمَ إنتقال أوسيمين إلى غلطة سراي؟
Lebanon 24
هل حُسِمَ إنتقال أوسيمين إلى غلطة سراي؟
06:37 | 2025-07-09
09/07/2025 06:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ
Lebanon 24
قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ
03:39 | 2025-07-09
09/07/2025 03:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حارس ميسي يوقع عقدا بـ15 مليون دولار لمواجهة لوغان بول
Lebanon 24
حارس ميسي يوقع عقدا بـ15 مليون دولار لمواجهة لوغان بول
02:42 | 2025-07-09
09/07/2025 02:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في صورة ترامب ونتنياهو.. كأس العالم للأندية يخطف الأضواء
Lebanon 24
في صورة ترامب ونتنياهو.. كأس العالم للأندية يخطف الأضواء
00:57 | 2025-07-09
09/07/2025 12:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تشلسي إلى نهائي مونديال الأندية
Lebanon 24
تشلسي إلى نهائي مونديال الأندية
23:33 | 2025-07-08
08/07/2025 11:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:37 | 2025-07-09
هل حُسِمَ إنتقال أوسيمين إلى غلطة سراي؟
03:39 | 2025-07-09
قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ
02:42 | 2025-07-09
حارس ميسي يوقع عقدا بـ15 مليون دولار لمواجهة لوغان بول
00:57 | 2025-07-09
في صورة ترامب ونتنياهو.. كأس العالم للأندية يخطف الأضواء
23:33 | 2025-07-08
تشلسي إلى نهائي مونديال الأندية
23:00 | 2025-07-08
صفقة ضخمة لنيوكاسل قبل انطلاق الموسم الجديد
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24