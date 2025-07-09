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رياضة

هل حُسِمَ إنتقال أوسيمين إلى غلطة سراي؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 06:37
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ذكر الإعلامي سانتي أونا أن غلطة سراي التركي وافق على دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه مع نابولي الإيطالي، في عقد اللاعب النيجيري  فيكتور أوسيمين.
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وأوضح أنّ "النادي التركي أبدى استعداده لدفع 75 مليون يورو، ولكن على عدة دفعات".

وأشار إلى أن نابولي رفض تماماً هذه الفكرة، واشترط الحصول على الشرط الجزائي دفعة واحدة. (الامارات 24)
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