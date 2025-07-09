هل حُسِمَ إنتقال أوسيمين إلى غلطة سراي؟

Advertisement

ذكر الإعلامي أن وافق على دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه مع ، في عقد اللاعب النيجيري .وأوضح أنّ " أبدى استعداده لدفع 75 مليون ، ولكن على عدة دفعات".