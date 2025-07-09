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رياضة
هل حُسِمَ إنتقال أوسيمين إلى غلطة سراي؟
Lebanon 24
09-07-2025
|
06:37
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ذكر الإعلامي
سانتي أونا
أن
غلطة سراي التركي
وافق على دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه مع
نابولي
الإيطالي
، في عقد اللاعب النيجيري
فيكتور أوسيمين
.
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وأوضح أنّ "
النادي التركي
أبدى استعداده لدفع 75 مليون
يورو
، ولكن على عدة دفعات".
وأشار إلى أن نابولي رفض تماماً هذه الفكرة، واشترط الحصول على الشرط الجزائي دفعة واحدة. (الامارات 24)
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