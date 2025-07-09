بعد 19 عاما من استضافة المونديال.. الضرائب تُطارد ألمانيا

تقدم باستئناف رسمي ضدّ الغرامة المالية التي فرضتها عليه محكمة البالغة 110 آلاف على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بمونديال 2006.

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وأوضح الاتحاد في بيان له أنه قدم أمام المحكمة الفيدرالية في ، مستغلا مهلة الأسبوع المتاحة له، وأنه ينتظر استلام نص الحكم الكامل قبل اتخاذ أي خطوات قانونية إضافية. (روسيا اليوم)