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رياضة

بعد 19 عاما من استضافة المونديال.. الضرائب تُطارد ألمانيا

Lebanon 24
09-07-2025 | 08:35
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تقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم باستئناف رسمي ضدّ الغرامة المالية التي فرضتها عليه محكمة فرانكفورت البالغة 110 آلاف يورو على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بمونديال 2006.
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وأوضح الاتحاد في بيان له أنه قدم الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا، مستغلا مهلة الأسبوع المتاحة له، وأنه ينتظر استلام نص الحكم الكامل قبل اتخاذ أي خطوات قانونية إضافية. (روسيا اليوم)
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