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رياضة
بعد 19 عاما من استضافة المونديال.. الضرائب تُطارد ألمانيا
Lebanon 24
09-07-2025
|
08:35
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تقدم
الاتحاد الألماني لكرة القدم
باستئناف رسمي ضدّ الغرامة المالية التي فرضتها عليه محكمة
فرانكفورت
البالغة 110 آلاف
يورو
على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بمونديال 2006.
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وأوضح الاتحاد في بيان له أنه قدم
الاستئناف
أمام المحكمة الفيدرالية
العليا
في
ألمانيا
، مستغلا مهلة الأسبوع المتاحة له، وأنه ينتظر استلام نص الحكم الكامل قبل اتخاذ أي خطوات قانونية إضافية. (روسيا اليوم)
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