الحكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام

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أصدرت محكمة في اليوم الأربعاء، حكما بحبس المدرب السابق لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمدة عام واحد، لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب .وكتبت محكمة مدريد في حكمها: "ندين كارلو أنشيلوتي، بصفته مرتكب جريمة ضد الخزانة.. بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 386.361 ".ونادرا ما يتطلب نص القانون الإسباني تطبيق عقوبة السجن لأي متهم لمدة أقل من عامين في جريمة غير متعلقة بالعنف، طالما لم يسبق إدانته من قبل.وقالت الإسبانية إنه في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بحبس أنشيلوتي بسبب احتيال ضريبي في 2014 عندما كان يشرف على تدريب ، فإنه حصل في المقابل على براءة في اتهام مماثل يرتبط بعام 2015.وكان أنشيلوتي يتولى تدريب مدريد خلال الفترة بين العامين 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى ثم نابولي وإيفرتون، لكنه عاد إلى النادي الملكي في 2021 وقضى أربع سنوات، قبل أن يرحل لقيادة منتخب قبل نحو شهر.ويعتبر أنشيلوتي (66 عاما) من أنجح المدربين في تاريخ ريال مدريد والأكثر تتويجا مع النادي، ويتضمن سجله مع لقب (3 مرات)، كأس القارات للأندية (3)، كأس السوبر (3)، (2)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (2).