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رياضة

الحكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام

Lebanon 24
09-07-2025 | 13:29
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أصدرت محكمة في مدريد اليوم الأربعاء، حكما بحبس المدرب الإيطالي السابق لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمدة عام واحد، لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.
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وكتبت محكمة مدريد في حكمها: "ندين كارلو أنشيلوتي، بصفته مرتكب جريمة ضد الخزانة.. بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 386.361 يورو".

ونادرا ما يتطلب نص القانون الإسباني تطبيق عقوبة السجن لأي متهم لمدة أقل من عامين في جريمة غير متعلقة بالعنف، طالما لم يسبق إدانته من قبل.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية إنه في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بحبس أنشيلوتي بسبب احتيال ضريبي في 2014 عندما كان يشرف على تدريب ريال مدريد، فإنه حصل في المقابل على براءة في اتهام مماثل يرتبط بعام 2015.

وكان أنشيلوتي يتولى تدريب ريال مدريد خلال الفترة بين العامين 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ثم نابولي وإيفرتون، لكنه عاد إلى النادي الملكي في 2021 وقضى أربع سنوات، قبل أن يرحل لقيادة منتخب البرازيل قبل نحو شهر.

ويعتبر أنشيلوتي (66 عاما) من أنجح المدربين في تاريخ ريال مدريد والأكثر تتويجا مع النادي، ويتضمن سجله مع الريال لقب دوري أبطال أوروبا (3 مرات)، كأس القارات للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (2)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (2).
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