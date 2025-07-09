ضربة غير متوقعة.. إصابة نجم ريال مدريد قبيل مواجهة باريس سان جير مان

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وأفادت إذاعة "كادينا " بأن الظهير الإنكليزي ترينت ألكسندر ، لاعب ، تعرّض لانتكاسة خلال تدريبات الفريق أمس، ما سيؤدي إلى غيابه عن مواجهة اليوم أمام . تعرض لضربة قوية اليوم الأربعاء، قبل ساعات قليلة من مواجهة ضمن الدور نصف النهائي لكاس العالم للأندية.وأفادت إذاعة "كادينا " بأن الظهير الإنكليزي ترينت ألكسندر ، لاعب ، تعرّض لانتكاسة خلال تدريبات الفريق أمس، ما سيؤدي إلى غيابه عن مواجهة اليوم أمام .

ومن المتوقع أن يعتمد ألونسو، مدرب ريال مدريد، على الأوروغوياني فيديريكو في مركز الظهير الأيمن بدل أرنولد.



وسيلتقي الفائز من هذه القمة المرتقبة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، مع الإنكليزي، الذي أطاح بفلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف النهائي الأول.