Advertisement

رياضة

ضربة غير متوقعة.. إصابة نجم ريال مدريد قبيل مواجهة باريس سان جير مان

Lebanon 24
09-07-2025 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1389142-638876918699288566.png
Doc-P-1389142-638876918699288566.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض ريال مدريد لضربة قوية اليوم الأربعاء، قبل ساعات قليلة من مواجهة باريس سان جيرمان ضمن الدور نصف النهائي لكاس العالم للأندية.
Advertisement

وأفادت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية بأن الظهير الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، تعرّض لانتكاسة خلال تدريبات الفريق أمس، ما سيؤدي إلى غيابه عن مواجهة اليوم أمام باريس سان جيرمان.
ومن المتوقع أن يعتمد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن بدل أرنولد.

وسيلتقي الفائز من هذه القمة المرتقبة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، مع تشيلسي الإنكليزي، الذي أطاح بفلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف النهائي الأول.
مواضيع ذات صلة
الإنذارات تهدد ريال مدريد قبل مواجهة دورتموند
lebanon 24
10/07/2025 03:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عين ريال مدريد على نجم عربي
lebanon 24
10/07/2025 03:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
51 إصابة في ريال مدريد هذا الموسم
lebanon 24
10/07/2025 03:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه فينيسيوس
lebanon 24
10/07/2025 03:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:41 | 2025-07-09
13:29 | 2025-07-09
08:35 | 2025-07-09
06:37 | 2025-07-09
05:21 | 2025-07-09
03:39 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24