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رياضة
ضربة غير متوقعة.. إصابة نجم ريال مدريد قبيل مواجهة باريس سان جير مان
Lebanon 24
09-07-2025
|
13:58
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تعرض
ريال مدريد
لضربة قوية اليوم الأربعاء، قبل ساعات قليلة من مواجهة
باريس سان جيرمان
ضمن الدور نصف النهائي لكاس العالم للأندية.
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وأفادت إذاعة "كادينا
كوبي
"
الإسبانية
بأن الظهير الإنكليزي ترينت ألكسندر
أرنولد
، لاعب
ريال
مدريد
، تعرّض لانتكاسة خلال تدريبات الفريق أمس، ما سيؤدي إلى غيابه عن مواجهة اليوم أمام
باريس
سان جيرمان
.
ومن المتوقع أن يعتمد
تشابي
ألونسو، مدرب ريال مدريد، على الأوروغوياني فيديريكو
فالفيردي
في مركز الظهير الأيمن بدل أرنولد.
وسيلتقي الفائز من هذه القمة المرتقبة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، مع
تشيلسي
الإنكليزي، الذي أطاح بفلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف النهائي الأول.
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